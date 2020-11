Stefania Orlando/ Amica di Elisabetta Gregoraci, per tattica? (Grande Fratello Vip)

STEFANIA ORLANDO CAMBIA ROTTA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Stefania Orlando cambia rotta nella sua vita all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Quella che per molte settimane è stata la rivale di Elisabetta Gregoraci per il trono di questa edizione del programma, sembra che alla fine abbia optato per la solidarietà femminile tanto sconosciuta. Ad unirle, manco a dirlo, l’attacco frontale che Selvaggia Roma ha sferrato alla calabrese in puntata sul suo essere mamma, donna e moglie di un uomo facoltoso, l’unica cosa che davvero ha fatto nella sua vita sputando anche sulla sua pseudo carriera. Dopo la discussione con Selvaggia Roma a cui Pierpaolo Pretelli non ha messo uno stop, la calabrese si è sfogata in giardino proprio con Stefania Orlando che le da ragione convinta che proprio lui avrebbe dovuto stoppare tutto fino ad insinuare che forse a Pierpaolo Pretelli faccia un po’ comodo e piacere questa situazione. Alla fine la bella conduttrice ha ammesso di essere ora dalla parte di Elisabetta con tanto di abbraccio finale che ha chiuso tutti i loro dissapori, sarà davvero così che finiranno mesi di accuse e di scontri? Siamo sicuri di sì perché adesso Stefania Orlando aspetta con ansia di capire come reagirà Pierpaolo Pretelli alle parole della sua coinquilina e alla sua richiesta di una reazione.

PATRIZIA DE BLANCK LA MINACCIA: “TI FACCIO TERRA BRUCIATA FUORI”

Ma se con Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando ormai si può dire sulla via della pace, non si può dire lo stesso con la Contessa Patrizia de Blanck che continua a minacciarla soprattutto dopo la nomination ricevuta. Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2020 sa bene che la conduttrice ha lavorato molto sui fianchi dei suoi inquilini per far capire loro che la Contessa è una concorrente come tutti gli altri e, quindi, deve essere nominata quando arriva il momento di farlo. La discussione si è aperta proprio dopo che Pierpaolo ha rischiato di far eliminare l’amico Andrea Zelletta per salvare la Contessa ma tutto è cambiato lunedì scorso tanto che la De Blanck ha minacciato vendetta contro la conduttrice tanto da spingere Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania, ad intervenire di nuovo sui social dopo il famoso scontro in diretta al Grande Fratello Vip 2020. La Contessa ha minacciato di rovinare la reputazione della Orlando una volta fuori ma il marito della conduttrice, sui social, le fa notare che sarà libera di farlo da lunedì, se avrà ancora modo di avere dei fan dopo quello che ha fatto e detto nella casa.



