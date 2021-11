Stefania Orlando è Caterina Caselli, Tale e Quale Show 2021/ Una leggenda da sfidare

Chi imiterà stasera Stefania Orlando a Tale e Quale Show 2021?

Gli editori per la puntata di oggi di Tale e quale show hanno scelto per Stefania Orlando una leggenda come Caterina Caselli. Una prova non certo facile ma forse meno ostica rispetto a quella effettuata nell’ultima serata. Ci si auspica che Stefania Orlando sia capace di portare a casa anche questo risultato senza grosse difficoltà, in quanto le caratteristiche fisiche e canore del famoso caschetto biondo sono molto vicine alla personalità della conduttrice. La prossima puntata è quella finale e ci si auspica che Stefania Orlando possa riuscire a concludere il suo percorso in maniera egregia.

Stefania Orlando, conquista tutti nella scorsa puntata di Tale e quale show 2021 con Fiorella Mannoia

Stefania Orlando è una delle grandi sorprese dell’edizione in corso del programma. Nell’ultima puntata di Tale e quale show 2021 ha imitato in maniera egregia la splendida Fiorella Mannoia in uno dei suoi cavalli di battaglia Quello che le donne non dicono. La performance è stata impeccabile: le movenze, la mimica, il look, tutto era molto simile allo stile della grande cantante romana. È riuscita nella grande impresa di arrivare alla tonalità delle cantante, che è notoriamente alta e a tratti roca. Stefania Orlando in maniera discreta e con il suo classico modo di fare pacato, ha conquistato tutti limitandosi ad impegnarsi con passione e fatica, cercando di far suo ogni artista. Un lavoro intenso che sta producendo degli ottimi risultati in ogni puntata.

Loretta Goggi appare visibilmente contenta dopo la performance di Stefania Orlando a Tale e quale show 2021, entusiasta e positivamente stupita di come sia riuscita a calarsi in un personaggio non certo facile, lo stesso dicasi per Giorgio Panariello che esprime il suo giudizio positivo dichiarando di averla trovata simile nel look e nell’interpretazione. Solo Cristiano Malgioglio, pur apprezzando l’esibizione, afferma di non essere riuscito a captare l’emozione che la cantante romana suscita, soprattutto quando interpreta il famoso brano. Stefania Orlando ancora una volta ha dimostrato il suo talento e la sua grande professionalità in maniera eccepibile. Tutti i giudici le hanno dato ottimi voti e nella classifica finale della serata è al terzo posto.

Tutti i canali ufficiali della trasmissione sono a favore di Stefania Orlando, gli utenti apprezzano la semplicità e la grande buona volontà ella conduttrice. I commenti sono quasi tutti positivi, a parte quelli di alcuni detrattori che non hanno apprezzato che si sia cimentata imitando un pezzo da novanta come Fiorella Mannoia. La maggior parte degli utenti di facebook si complimentano con lei, mentre chi la critica lo fa con garbo e poca severità. Nulla da eccepire rispetto al percorso sin qui effettuato, visto che è innegabile quanto si stia impegnando in ogni puntata.



