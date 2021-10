Stefania Orlando è Cher a Tale e Quale Show/ Una fida complicatissima

Stefania Orlando con Cher metterà alla prova la sua voce a Tale e quale show

Stefania Orlando questa settimana interpreterà la cantautrice Cher a Tale e Quale Show dopo Lady Gaga, Donatella Rettore, Mina, Anna Oxa e Dabbie Harry. Sarà una sfida molto difficile, in quanto il timbro di voce di Cher è differente rispetto a Stefania, ma anche il look, in quanto la cantante ha i capelli scuri. Va specificato però che nonostante non sia una cantante la Orlando ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per raccontarsi anche con la voce che tra l’altro è abbastanza grave come quella della nota cantante. Sarà molto importante per lei, come capitato già nelle esibizioni precedenti, riuscire a raccontarsi attraverso l’esibizione e grazie a una personalità ben al di sopra della norma. La sua ineguagliabile sensualità sarà un’arma che dovrà giocarsi per entrare nei palli della splendida cantante.

Stefania Orlando, così una settimana fa a Tale e quale show: il commento dei giudici e sui social

Dopo la prova deludente di Alba Parietti è stato il turno di Stefania Orlando, la quale quella sera la conduttrice televisiva ha vestito i panni di Debbie Hair del gruppo Blondie e ha proposto una delle canzoni più conosciute della band americana, ovvero ‘Hearth of glass’. Lo stile è stato total black e Stefania aveva molta energia, fattore a suo vantaggio per un’esibizione sul palco. La coreografia proposta è stata apprezzata e il brano era abbastanza complicato.

Stefania Orlando, l’ex concorrente del Grande Fratello, la scorsa settimana ha interpretato Blondie e ha riscontrato successo e approvazione dai giudici. La giuria di questo programma era composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Vincenzo Salemme, quarto giudice di questa puntata. Nonostante la sua esibizione apprezzata, la giuria non ha esagerato con i complimenti. Loretta Goggi ha fatto notare la difficoltà nel dover tenere alcune note, ma ha apprezzato comunque lo sforzo effettuato. Vincenzo Salemme ha voluto dire che la Orlando sembrava tale e quale al personaggio da imitare e anche Malgioglio ha apprezzato l’esibizione in parte. Sicuramente poteva fare di meglio, nonostante sia stata brava comunque. Stefania Orlando nella scorsa puntata di Tale e Quale Show è arrivata quarta in classifica, totalizzando 52 punti.

L’ex gieffina ha scritto sui social che in settimana inizierà le nuove lezioni di canto e ha ammesso che si è pentita di aver accettato d’imitare Cher. Ha continuato dicendo che la scorsa settimana ha imitato Blondie ed è soddisfatta dell’esibizione, che l’ha fatta arrivare in terza posizione e soprattutto ha ottenuto lo chapeau di Loretta Goggi e si è emozionata molto per questo. Dopo aver affermato che Cristiano Malgioglio è molto critico e che si è pentita di aver accettato questa imitazione, ha detto che ha dovuto accettare per forza, in quanto bisogna fare il personaggio che dicono gli autori. Detto ciò, ha concluso che parte positiva e spera che andrà bene. Anche se è stata molto incerta, Stefania ha dimostrato di essere molto brava con le imitazioni. Questo perché va a finire sempre nelle prime metà posizioni in classifica e ha ottenuto anche molta approvazione dai colleghi, dal pubblico e dalla giuria. Sul web è girata la notizia che la sua imitazione di Mina con la canzone ‘L’importante è finire’, Stefania ha strappato anche il consenso di Cristiano Malgioglio, che le ha detto ‘non male, ragazza’.



