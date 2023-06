Stefania Orlando, è morta la sua tenera cagnolina Margot/ “Ti prego, continua a proteggermi…”

Stefania Orlando, il dolore immenso per la scomparsa della sua Margot: “Non volevi lasciarmi…”

La definizione di animale domestico è diventata nei tempi odierni sempre più riduttiva rispetto al reale valore; i teneri cuccioli scelti per allietare la propria vita vengono considerati dei veri e propri componenti del nucleo familiare. All’amore per un amico a quattro zampe corrispondono gioie, apprensioni e purtroppo in determinate circostanze anche dolore. Quest’ultimo sentimento ha nelle ultime ore attanagliato un personaggio noto al mondo dello spettacolo; Stefania Orlando, alle prese con un terribile lutto.

Simone Gianlorenzi, ex marito Stefania Orlando/ "Capitolo chiuso: se le cose non..."

Margot, la tenera cagnolina che ormai era diventata come una figlia per Stefania Orlando, è tristemente venuta a mancare. Il tenero cucciolo di chihuahua – come riporta Leggo – aveva 18 anni e la notizia della sua triste dipartita è arrivata proprio dalla conduttrice che sui social si è lasciata andare ad un toccante post di addio. “Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione…“. Inizia così la dedica social di Stefania Orlando per la sua dolce Margot, la cagnolina tanto amata che purtroppo è passata a miglior vita.

Stefania Orlando e la rottura con Simone Gianlorenzi/ "Se un uomo ci toglie energie meglio lasciar stare!"

Stefania Orlando, l’ultimo saluto per la cagnolina Margot: “Senza di te mi sento persa…”

Il messaggio di Stefania Orlando si fa sempre più struggente, di parola in parola, nel raccontare il suo amore per la piccola Margot e nel tentativo di descrivere anche solo in minima parte il grande vuoto che ora occupa il suo cuore. “Hai lottato fino all’ultimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore. Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi… A salvarmi con il tuo sguardo, i tuoi occhi pieni d’amore”.

Stefania Orlando "l'amore è solamente di chi prova amore"/ Sfogo contro l'ex marito?

Nel prosieguo del toccante post pubblicato su Instagram da Stefania Orlando – riportato da Leggo – la dedica per la scomparsa della tenera Margot si impreziosisce con ricordi commoventi. “Avresti compiuto 19 anni a luglio, ricordo lo scorso anno che abbiamo festeggiato il tuo diciottesimo, eri diventata maggiorenne, scherzavamo…”. L’ultimo passaggio equivale all’ultimo saluto, con parole che trasudano tutto il dolore per un legame d’amore ingiustamente spezzato dallo scorrere inesorabile del tempo. “Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia… Continua a proteggermi ti prego perchè senza di te non ho più la mia bussola“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA