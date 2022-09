Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, matrimonio al capolinea?/ Fan preoccupati…

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, matrimonio al capolinea? Il dettaglio social

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono lasciati? Una segnalazione a Deianira Marzano ha messo in apprensione i fan della coppia. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando aveva confidato di aver vissuto un momento di crisi con Simone ma di essere riuscita poi a recuperare il rapporto con lui: “Fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente, il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Ci ho messo tanto. Sono tornata in me da poco. Simone è stato un angelo. E’ stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata”.

Stefania Orlando aveva preso atto del fatto di essere cambiata mentre Simone era rimasto lo stesso. Questo però deve aver creato uno squilibrio nella coppia perché da molto tempo i due non appaiono insieme sui social tanto che qualcuno ha segnalato alla Marzano: “Ciao Deia che mi dici di Stefania Orlando che si è separata? Ormai è sotto gli occhi di tutti ma nessuno ne parla. Dispiace perché erano proprio una bella coppia con Simone”. Deianira Marzano ha specificato che molti utenti di recente gli hanno fatto notare questo dettaglio. Poche ore fa poi Stefania Orlando ha condiviso su Instagram un post che appare molto nostalgico. Stefania sta soffrendo per la fine della storia d’amore con Simone? E’ una crisi passeggera o si tratta di un addio definitivo?

Stefania Orlando ha postato nelle storie Intagram un pensiero in cui rivela il suo stato d’animo. L’ex gieffina parla di un dolore che la sta consumando e scrive: “Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e che le labbra negano ciò che il cuore prova davvero. Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine”. Poi la conclusione che sembra confermare la fine della storia con Simone: “Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos’è l’amore”.

Stefania Orlando è stata spesso attaccata per la differenza d’età con il marito ma alle critiche non aveva dato più peso: “Il problema è più loro, più fanno così, più io mi sento forte. E spesso sono donne. O molto giovani, che pensano che a 30 anni sono anziane, oppure coetanee che hanno rinunciato evidentemente a continuare a vivere e che vogliono che anche io decida di deporre in qualche modo il tacco al chiodo”. Cosa sarà successo davvero tra loro? Stefania uscirà allo scoperto?











