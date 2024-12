Stefania Orlando e Amanda Lecciso si sono recentemente esposte al Grande Fratello, rivelando qualcosa di inedito. Le ha intervistate Chi in occasione del Natale, e al settimanale hanno raccontato alcuni dei loro ricordi più piacevoli di questa festa. Non solo, le due protagoniste del reality hanno anche spiegato a quale dei concorrenti consegnerebbero in regalo una scatola “nera” in segno di dispetto. A parlare per prima è stata Amanda Lecciso che ha svelato il suo Natale più bello. Si tratta della festa di due anni fa, con suo fratello e i bambini intorno al camino acceso.

Amanda Lecciso ha rivelato a Chi, che vorrebbe trascorrere insieme a Mariavittoria la giornata di Natale, con tanto di film e popcorn. La scatola nera in questo caso va a Tommaso Franchi, concorrente del Grande Fratello in questa edizione di Canale 5. La sorella di Loredana Lecciso ha spiegato che all’idraulico vorrebbe dare un libretto di istruzioni sul mondo femminile, del quale secondo lei “ha tanto da imparare”. Secondo Amanda, Tommy ha scelto di corteggiare la concorrente donna più complessa della casa, e come si suol dire, se vuoi la bicicletta devi pedalare.

Stefania Orlando delusa da Jessica Morlacchi: a chi consegna la “scatola nera” al Grande Fratello

Poi è stato il turno di Stefania Orlando che nell’intervista al settimanale Chi ha spiegato che vorrebbe passare le vacanze di Natale con la sua amica Amanda Lecciso. Le due, infatti, sono molto legate e sin dall’inizio hanno instaurato un bel rapporto. “La vedo molto accogliente”, dice la Orlando, che di recente ha litigato con Eva Grimaldi in modo molto acceso. Poi continua, svelando chi è la concorrente a cui per queste feste consegnerebbe la “scatola nera”. Si tratta di Jessica Morlacchi, inquilina con la quale nella casa non ha mai legato.

Stefania Orlando spiega di avere dei dubbi su di lei: “Forse sta vivendo un momento difficile“, ammette, precisando di non riconoscerla più. Vorrebbe addirittura mandarle un video per farle vedere come era all’inizio di questa esperienza al Grande Fratello per farle vedere quanto è cambiata. “Prima faceva sorridere, ora la vedo cupa, le darei una scossa”. In effetti Jessica Morlacchi è molto diversa dai primi momenti nel reality, quando cantava spesso e sorrideva in ogni occasione. Chissà, magari ci sarà tempo perchè le due leghino e diventino amiche, ma per ora il rapporto sembra rimanere freddo.