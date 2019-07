Stefania Orlando ha sposato Simone Gianlorenzi/ “Il nostro rapporto è perfetto!”

Quello tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è stato un vero matrimonio d’amore. La coppia lo scorso primo luglio si è finalmente detta di “Sì”, occhi dentro gli occhi. Un rito civile che la showgirl e il cantante romano hanno scelto di celebrare in riva al mare, all’ora del tramonto e di fronte a un gruppo di parenti e di amici, tutti vestiti rigorosamente di bianco come gli sposi “Durante lo scambio delle promesse, ho chiesto a Simone di non cambiare mai”, ha confidato la Orlando tra le pagine di Nuovo. E poi aggiunge: “Anche da marito e moglie, per il momento tra noi tutto è rimasto uguale e io mi auguro che continui a essere così, perché il rapporto che c’è tra me e Simone è perfetto!”, confida raggiante la ex moglie di Andrea Roncato. È stata una gran bella festa cui hanno partecipato praticamente tutte le persone che avevamo invitato”, spiega la showgirl raccontando l’indimenticabile giornata.

Stefania Orlando ha sposato Simone Gianlorenzi, ecco tutte le emozioni a caldo

Presenti al matrimonio, i famigliari di entrambi, molte colleghe di lei e tanto amici comuni che non fanno parte del mondo dello spettacolo. “E ovviamente la nostra cagnolina Margot”. Gli unici assenti giustificati erano Michele Guardì e Giancarlo Magalli, che avevano già programmato da tempo un viaggio negli Stati Uniti. Dopo la cerimonia hanno organizzato un aperitivo in riva al mare cui è seguita la cena: “E poi ci siamo scatenati con la musica e le danze sino a tarda notte”. “Qual è stato il momento più emozionante? Quando la mia amica Rita dalla Chiesa ha officiato per noi il rito della sabbia”. Successivamente la showgirl ha anche spiegato in cosa consiste: “Gli sposi versano contemporaneamente in un’ampolla di vetro due sabbie colorate che, miscelate insieme, simboleggiano l’unione delle loro due esistenze, che col matrimonio diventano indissolubili. Io avevo il viola, Simone il bianco e abbiamo dato vita al color glicine”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA