Stefania Orlando “Ho beccato Dayane e Rosalinda baciarsi in magazzino”/ “Nulla che..”

Sono passati dieci giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2020, ma i protagonisti indiscussi del reality show condotto da Alfonso Signorini, continuano a svelare retroscena sulla permanenza nella casa di Cinecittà. Uno dei rapporti che ha fatto più discutere c’è sicuramente il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dell’amicizia tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana ha parlato Stefania Orlando in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Dayane e Rosalinda si sono scambiate spesso dei baci davanti alla telecamera facendo sognare i fans. Ora, Stefania Orlando aggiunge un piccolo particolare al rapporto tra le due gieffine. «Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l’occhio indiscreto delle telecamere», ha detto la conduttrice che ha confermato l’esistenza di un’amicizia tra la Mello e la Cannavò che sta vivendo una storia d’amore con Andrea Zenga.

Stefania Orlando e l’amicizia con Tommaso Zorzi: “Siamo stati l’uno la forza dell’altro”

Tra tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, Stefania Orlando ha creato un rapporto speciale con Tommaso Zorzi. Un’amicizia che dura ancora oggi e che si sta consolidando senza telecamere. All’inizio, tuttavia, tra i due non c’era neanche molta simpatia come fa sapere la stessa conduttrice a Chi. La Orlando che ha trascorso quasi sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, inoltre, ha sottolineato come l’esperienza nella casa sia stata diversa rispetto a come l’aveva immaginata. “Guardando il programma da fuori pensi di avere capito tutto. Poi da dentro ti accorgi che nulla è come sembra. Avevo sottovalutato un po’ tutto. La pressione psicologica, nel mio caso specifico, è stata devastante. Spesso si parlava di competizione ma io sono stata competitiva solo con me stessa. È stato un viaggio interiore fantastico. Bello, ma difficile”, ha detto.



