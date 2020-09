Stefania Orlando/ Lite con Franceska Pepe per un kiwi “Capra!” (Grande Fratello Vip)

La conduttrice Stefania Orlando nelle passate ore si è resa protagonista di una furiosa lite nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Ancora una volta l’argomento che ha fatto scattare la scintilla è stato il cibo ed in particolare le lamentele di Franceska Pepe per le pietanze piuttosto ristrette. Nonostante l’intervento di Tommaso Zorzi che ha tentato di calmare gli animi della modella consigliandole di adeguarsi, la Orlando non ha resistito dal dire la sua scagliandosi proprio contro la Pepe con tanto di kiwi in mano: “Mo te lo magni!”. A quel punto però è letteralmente esploso il caos: “Hai preso un kiwi, l’hai lasciato in camera e l’hai lasciato marcire, quindi hai consumato il cibo ingiustamente!”, ha tuonato Franceska Pepe, difendendosi. La replica della conduttrice non si è fatta attendere: “Questo non è un kiwi marcio. Non venire a litigare con me perché ci perdi. Vola basso. Mi hai accusata: bugiarda, capra, capra!”, le ha urlato contro, mentre il resto dei coinquilini tentavano di porre la pace tra le due donne. Una pace fortunatamente giunta nelle ore successive, con tanto di chiarimento tra le due donne, mentre il video della loro lite diventava – a loro insaputa – virale sui social.

STEFANIA ORLANDO E FRANCESKA PEPE: LITE PER IL CIBO, POI LA PACE

E’ stata proprio Stefania Orlando ad avvicinarsi alla giovane coinquilina Franceska Pepe, ancora turbata dopo l’attacco di qualche ora prima sulla questione cibo. “Mi dispiace aver avuto quella reazione con te, ma voglio spiegarti cosa mi ha fatto scattare la molla”, si è giustificata la conduttrice. Franceska, ringraziandola per aver compreso di aver esagerato, non ha nascosto la sua amarezza, commentando: “Ho cercato di non risponderti perchè sei più grande ma ci sono rimasta male”. Di contro, Stefania Orlando ha spiegato di non aver gradito le sue accuse in riferimento al cibo: “Tu hai insinuato che io avessi lasciato marcire un kiwi in camera ma non è così”, e a dimostrazione di ciò avrebbe poi mangiato il frutto, rimproverando alla Pepe di aver buttato un kiwi che di contro era ancora buono. “Ho sbagliato, ma la reazione è stata eccessiva perchè io non dico nulla agli altri sul cibo”, ha asserito ancora Franceska confidando di sentirsi in continuazione sotto controllo da parte dei concorrenti. Le due coinquiline sono riuscite alla fine a chiarire e a trovare un punto di incontro: “Non voglio più perdere la pazienza, soprattutto con te che sei una donna e sei più giovane”, ha chiosato Stefania.

Visualizza questo post su Instagram #gfvip#stefaniaorlando#franceskapepe#matildebrandi#tommasozorzi#francescooppini Un post condiviso da infinititv (@infinititv) in data: 27 Set 2020 alle ore 2:26 PDT





