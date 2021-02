Stefania Orlando/ Perderà lo scontro con Giulia Salemi per lo sgambetto alla Ruta?

Stefania Orlando perderà lo scontro con Giulia Salemi al Grande Fratello vip 2020?

Tommaso Zorzi ha chiamato a raccolta le sue Bimbe proprio citando Giulia de Lellis, per salvare Stefania Orlando. Lei che gli è rimasta accanto in tutti questi mesi e che era pronta a lasciare la casa quando lui è stato sul punto di farlo (e viceversa), adesso rischia di uscire ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 2020. In casa in molti sono convinti che la conduttrice alla fine la spunterà su Giulia Salemi ma il pubblico fuori non ne è molto convinto. Dopo quello che è successo con Maria Teresa Ruta e le accuse di falsità che le sono piovute addosso per via del suo “consiglio” a Tommaso Zorzi sulla nomination, sembra davvero che le cose per lei possano non mettersi bene anche se in casa è proprio Giulia Salemi quella che ha voluto dire addio nel migliore dei modi a Dayane Mello e a Piperpaolo Pretelli.

Stefania Orlando punita per il suo sgambetto a Maria Teresa Ruta?

Siamo sicuri che, in entrambi i casi, Stefania Orlando sarà felice del risultato al televoto. Da una parte la conduttrice potrebbe quindi sognare la finale del prossimo 1 marzo dopo tutti questi mesi di attesa e di sacrifici, dall’altra, invece, in caso di eliminazione, potrebbe tornare dal suo Simone Gianlorenzi che proprio durante la sorpresa della puntata scorsa si era lanciato in un “potrei portarti via di qua”. In questi giorni in casa si è ristabilito un po’ l’ordine messo da parte per via del lutto che ha colpito Dayane Mello e così la Orlando è tornata al fianco di Tommaso Zorzi, e anche un po’ di Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, mentre dall’altra parte ci sono la brasiliana, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Possiamo comunque dire che in caso di salvataggi c’è un netto schieramento di finalisti in un gruppo anziché un altro. Come finirà per Stefania Orlando quindi?



