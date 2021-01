Stefania Orlando si ritira dal Grande Fratello Vip o nuova finalista?/ Da Andrea Roncato alla crisi…

Stefania Orlando finalista al Grande Fratello Vip? Crisi dopo la notizia dell’ennesimo prolungamento

Ancora una volta è stata Stefania Orlando la regina di questa settimana nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Lei e Tommaso Zorzi continuano ad essere i più amati insieme a Maria Teresa Ruta ed è proprio in nome di questo amore che il pubblico continua a sostenerla e stare dalla sua parte e lo ha fatto anche quando lei, allo stremo delle forze, sembrava pronta a lasciare il programma uscendo dalla porta rossa. Per fortuna la crisi è rientrata grazie ai suoi compagni di casa e, soprattutto, a Tommaso Zorzi pronto ad uscire con lei seguendola se avesse abbandonato il gioco.

A quel punto la conduttrice, con un bicchiere di vino e qualche lacrima, ha deciso di calmarsi e tornare dentro e la serata e poi finita tra balli e canzoni. E’ iniziata così questa movimentata settimana che questa sera porterà all’elezione del primo finalista del Grande Fratello Vip 2020 e, magari, all’incoronazione della nostra regina. Sarà davvero lei a spuntarla contro Adua del Vesco, Giulia Salemi e Dayane Mello?

Le parole di Andrea Roncato hanno destabilizzato la Orlando?

A pesare sulla sua settimana nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sono state le dichiarazioni di Andrea Roncato arrivate nella casa lunedì scorso lasciando senza parole la conduttrice. Proprio in questi giorni lei ha ripensato molto a quanto è successo ma senza voler mai girare il dito nella piaga. Lo stesso marito, all’esterno, ha pregato i fan della moglie di non prendere di mira il suo ex dopo le sue dichiarazioni. Ma dove sta la verità? Sembra proprio che la stessa crisi della Orlando siano state causate dalle parole del suo ex tant’è che proprio insieme alle sue coinquiline ha cercato di mettere insieme i pezzi: “È stata una cosa fuori posto che mi ha destabilizzata, come se fosse andata ad intaccare il mio percorso e la mia riservatezza. Quelle cose che hanno fatto leggere sono successe prima di entrare qui e non le ho mai evidenziate prima, figurati adesso, non voglio più parlarne, sono cose che non mi riguardano”. La Orlando non ne vuole più parlare, il Grande Fratello Vip rispetterà questa cosa questa sera?



