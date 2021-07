Stefania Orlando: “Un figlio per me e mio marito Simone”/ “La nostra famiglia…”

Stefania Orlando, festeggia oggi, giovedì 1° luglio, il secondo anniversario di matrimonio con Simone Gianlorenzi e, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, confessa il desiderio di voler allargare la famiglia. “Per la prima volta nella mia vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo”, ha raccontato la showgirl. Nessuna cicogna in arrivo, però, per la Orlando e il marito che stanno pensando ad un affidamento. “Abbiamo intenzione di avviare le pratiche d’affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno”, ha spiegato la showgirl che, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, ha spesso parlato di maternità. “Spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi”, ha aggiunto.

Dopo essere stata un’indiscussa protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando, a settembre, sarà una concorrente di Tale e Quale Show. Un’esperienza che entusiasma in modo particolare la Orlando. “È una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo. Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa. Questa volta non sono stata nemmeno provinata“. All’interno della trasmissione di Carlo Conti avrà così la possibilità di sfoggiare la sua voce. Oltre a Carlo Conti, tuttavia, l’ha corteggiata anche Alfonso Signorini che l’avrebbe voluta come opinionista. “Sì, confermo. E ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa sei mesi, serve una pausa”, ha concluso.

