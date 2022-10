Stefania Pittaluga, moglie Marco Mazzoli/ “Sempre al mio fianco e il resto scompare”

Stefania Pittaluga e Marco Mazzoli: un grande amore

Stefania Pittaluga è la moglie di Marco Mazzoli, storico conduttore del programma radiofonico “Zoo di 105”. Un grande amore quello nato tra i due che in rarissime occasioni hanno parlato del loro sentimento. La coppia, infatti, ha sempre preferito tenere ben lontano dal clamore mediatico la loro relazione ad eccezione di alcuni momenti. Uno di questi è stato quando Marco ha voluto ringraziare pubblicamente la moglie Stefania per essergli stata vicino in un momento difficile della sua vita.

“In questo periodo ho perso una cara amica, sono stato truffato da brutte persone, ho dovuto discutere con idioti poco riconoscenti, affrontare un uragano (che grazie al cielo non è arrivato), ricevuto brutte notizie e stress a badilate….

Ma avevo sempre te al mio fianco e tutto il resto scompare! P.s. Quelli che pensano di avermi fottuto, non sanno che ora gli torna tutto in culo!😜” – ha scritto il conduttore che è stato poi sommerso di messaggi di affetto da parte dei fan.

Marco Mazzoli e il successo dello Zoo di 105

Marco Mazzoli è conosciuto dal grande pubblico per il programma radiofonico “Zoo di 105”, oramai diventato un cult, che conduce da 24 anni. Un programma che ha ideato proprio lui e con porta avanti con grandissimo orgoglio. “Ciao, mi chiamo Marco Mazzoli, da quando ho 14 anni faccio una sola cosa con amore e passione: ‘La Radio’!” – dice il conduttore che parlando proprio del suo programma in radio lo descrive come il momento più bello della giornata, l’unico in cui si sente libero di esprimersi completamente.

Non solo, parlando proprio della radio il conduttore ha rivelato: “ho creato un programma difficile da riassumere in un post, è un vortice di creatività, stronzate, gioco, sfogo… Libertà!”, sottolinea. Il tutto aggiungendo: “Questo prodotto ‘surreale’ ha anche creato tanti detrattori, tanti haters e tanti tentativi di fermarlo, spegnerlo, distruggerlo!”. Infine parlando del suo futuro ha detto: “non so quale sia il suo futuro, non so quanto durerà ancora o quanto successo potrà ancora avere se venisse snaturato, so solo che fino ad oggi, è stato un vero onore poterlo condurre dal giorno 1! Per molti è una porcheria, per me è stata la creatura più bella che abbia mai partorito!!! W lo Zoo”.

