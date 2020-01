Stefano Beacco/ Intesa con Maria Assunta Scalzi ma… (La Pupa e il Secchione)

Stefano Beacco ha trovato il suo tesoro a La Pupa e il Secchione e viceversa? Lo stripper è in coppia con Maria Assunta Scalzi e fin dai primi istanti è riuscito a creare una forte sintonia con la professoressa di Filologia. Anche se fanno parte di due mondi opposti, grazie alla ragazza Stefano ha trovato la cultura persino interessante. “Sei riuscita a mettermi quella curiosità quando abbiamo parlato della cultura”, le ha detto infatti durante una pausa dall’allenamento. “Non ho mai incontrato una persona che mi suscitasse anche così curiosità per alcune materie che a livello scolastico avrei tenuto lontane”, ha detto poi alle telecamere. Per questo non stupisce vedere che Stefano, in una fase successiva, abbia scelto di non accogliere la richiesta del conduttore e cambiare partner. Senza pensarci due volte, lo stripper ha infatti risposto di non volersi allontanare da Maria Assunta. Cosa che a lei ha fatto più che piacere. “Avevi dei dubbi?”, le ha chiesto notando le sue emozioni, ricevendo un “no” che nasconde in realtà la sorpresa positiva della professoressa. “Lo studio procede, con esso anche i rimproveri di Maria Assunta. Salvi dall’eliminazione, salutiamo dispiaciuti Mariano Catanzaro e Florencia Lourdes Genna, focus sulle prossime prove!”, scrive intanto lui sui social, condividendo con i followers un breve estratto della scorsa puntata. Clicca qui per guardare il video di Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi.

Stefano Beacco, La Pupa e il Secchione e viceversa: addio agli amici

Stefano Beacco ha trovato subito degli amici ne La Pupa e il Secchione e viceversa, ma ha dovuto dire loro addio già nella scorsa puntata. Il feeling con Mariano Catanzaro e Florencia Lourdes Genna è scattato nelle ore successive all’arrivo delle due new entry nel programma, soprattutto perchè sia Stefano che l’ex tronista hanno deciso di non cambiare partner. Durante la prova Burlesque, lo stripper è riuscito a far fare una grande figura alla sua partner Maria Assunta Scalzi, continuando a suggerirle alcune mosse dal fondo della sala. Lontani da tutti, Stefano e la professoressa hanno trovato lo spazio giusto per conoscersi un po’ di più. “Il fatto che non ci siamo mai scornati è bellissimo”, ha risposto lui quando la prof gli ha chiesto se fra loro ci fosse della chimica. La prova sui sensi ha dato ragione ad entrambi: Maria Assunta è riuscita a riconoscere il suo Pupo solo grazie all’odore, anche se con diverse incertezze. I due potrebbero addirittura diventare con facilità i preferiti del pubblico, visto che rispetto agli altri concorrenti, impegnati in liti e intrighi, stanno riuscendo a rimanere genuini e soprattutto loro stessi.

Il video con Maria Assunta Scalzi





© RIPRODUZIONE RISERVATA