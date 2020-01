Stefano Beacco/ Vicino a Martina, Maria Assunta è gelosa (La Pupa e il Secchione)

Lo stripper Stefano Beacco, con studi di osteopatia alle spalle, è uno dei protagonisti del programma più amati dal pubblico de La Pupa e il Secchione e viceversa. Di questo, almeno fino ad ora, deve dire grazie alla sua partner ‘secchiona’, la filologa Maria Assunta. Con suo grande stupore, Stefano ha deciso di non cambiare la partner quando ne ha avuto la possibilità nel corso dell’ultima puntata. Alla reazione perplessa della prof ha risposto con una disarmante semplicità, ‘Avevi dubbi?. Il ‘no’ della secchiona non ha convinto nessuno. A fare il riassunto del suo percorso fino alla terza puntata del 21 gennaio scorso ha pensato lo stesso Stefano dal suo profilo ufficiale Instagram, con un post in cui racconta con piacere quello che gli è successo finora. Ha condotto un telegiornale, si è occupato poi di letame e mungitura in una fattoria, si è cimentato nel bodypainting fino alla ormai famosissima cena in riva al mare con la Scalzi che ha lasciato a bocca aperta quando si è spogliato per fare il bagno nudo.

Stefano Beacco, La Pupa e il Secchione e viceversa: “più determinati di prima”

‘Mica male come puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa‘, ha commentato Stefano Beacco su IG, mostrando poi di avere le idee molto chiare anche sulla prossima di oggi 28 gennaio. ‘Approdiamo alla quarta più determinati di prima’, ha scritto. Il pubblico in effetti conferma l’affetto per questa improbabile coppia, anche se Stefano, scatenando la gelosia di Maria Assunta, sembra avvicinarsi pericolosamente alla pupa Martina Di Maria. Lo stripper ha voluto però tranquillizzare la sua partner, promettendo di impegnarsi al massimo per superare tutte le prove e vincere il montepremi. Riuscirà a farlo anche nella prossima puntata o si farà distrarre nonostante le bacchettate della sua ‘prof’? A giudicare da alcuni teneri commenti rivolti alla ragazza, Stefano ha preso molto sul serio la trasmissione. ‘Non ho mai conosciuto una ragazza che mi incuriosisse tanto sulla cultura’, le ha detto gratificandola palesemente. Strategia per legarsi ad una delle concorrenti più amate o pura ammirazione? Lo scopriremo solo strada facendo. Per ora Stefano è uno dei protagonisti più amati e seguiti, anche dopo la vittoria nell’ultima puntata della prova ricompensa, in cui ha mostrato di essere il miglior bagnino.

Il commento dell’ultima puntata





