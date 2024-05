Stefano Cassoli, chi è l’ex marito Roberta Capua/ “Sono scottata. Il mio futuro è Leonardo e il lavoro in tv”

E’ finita tra Roberta Capua e il marito Stefano Cassoli. La coppia si era sposata nel 2011, ma il loro matrimonio non ha retto e si è sgretolato nonostante la nascita del figlio Leonardo. Una notizia che la conduttrice, ex reginetta di bellezza di Miss Italia, ha raccontato con grande dolore nel salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin. “Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire i progressi di Leonardo insieme” – ha detto la conduttrice che, invece, improvvisamente ha dovuto fare i conti con la separazione dal marito Stefano Cassoli. Una bella botta per Roberta Capua che anche durante l’intervista rilasciata a Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio” parlando della separazione consensuale dall’ex marito Stefano Cassoli ha aperto il suo cuore raccontando tutto il suo dolore: “non me lo aspettavo, ma ho fatto un figlio con l’uomo che amavo”.

Il matrimonio tra Roberta Capua e il marito Stefano Cassoli è stato nel segno dell’amore, ma improvvisamente qualcosa è cambiato visto che la coppia ha deciso di lasciarsi. “Sono rimasta scottata e delusa” – ha detto la conduttrice proseguendo – “quando uno si trova di fronte a delle cose che non corrispondono a quello che è il tuo modo di essere”. Oggi per per la Capua bisogna solo guardare avanti e pensare al futuro con due obiettivi: il figlio Leonardo e il suo lavoro in televisione.

La fine dell’amore tra Roberta Capua e il marito Stefano Cassoli

La separazione tra Roberta Capua e il marito Stefano Cassoli non è stata facile. Per la conduttrice, ex Miss Italia, è stata una bella batosta e non ha alcuna paura di ammetterlo. Dopo la fine del matrimonio dall’ex marito per lei si è aperta una nuova fase della vita: “ho dovuto cambiare anche il mio modo di vedere la vita, rimettere in discussione certi valori”. Nonostante il dolore, la conduttrice ad un certo punto ha capito che la cosa migliore era lasciarsi. “Ti rendi conto che le priorità non sono più le stesse, i valori sono diversi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare” – ha aggiunto la Capua parlando dei motivi che l’hanno spinta a separarsi dall’ex marito Stefano Cassoli.

Per fortuna a starle accanto il figlio Leonardo: “è il centro della mia vita, mi dà la forza per andare avanti”. Infine non esclude la possibilità di un nuovo amore in futuro: “mi piace accogliere, libera di scegliere. Mi sto riprendendo degli spazi vitali che avevo perso”.











