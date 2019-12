Stefano Corti sfida il lato B di Belen Rodriguez: “muta!”/ Chi vincerà? Per il web…

Stefano Corti mostra il sedere su Instagram mandando un messaggio alla showgirl argentina più famosa della televisione italiana. Immortalato di spalle, con un costume a mutanda che lascia scoperto il lato B, la iena scrive: “e Belen Rodriguez muta”. Stefano Corti lancia così la sfida alla moglie di Stefano De Martino che, con il suo lato B, conquista puntualmente migliaia di like. Una foto che, in poche ore, ha conquistato i like dei followers. Tantissimi anche i commenti degli amici e colleghi che sottolineano la perfezione del sedere del fidanzato di Bianca Atzei. “La mia panna cotta”, commenta un’Atzei innamoratissima. “Sei matto”, scrive Amaurys Perez mentre Filippo Magnini commenta così – “aprire Instagram e vedere per prima questa foto…. della serie buona giornata!”.

STEFANO CORTI: BELEN RODRIGUEZ RACCOGLIE LA SFIDA DEL LATO B?

Stefano Corti, con la foto del proprio lato B, lancia la sfida a Belen Rodriguez per la fine del 2019. La Iena che ha recentemente smentito di aspettare un figlio dalla fidanzata Bianca Atzei ha lasciato tutti senza fiato sfoggiando la perfezione del suo lato B. Molti fans, infatti, sono sicuri che vincerebbe la sfida con molte donne. “Hai vinto Stefano”, “che sirenetto”, “ieri la panciotta, oggi il lato B. Ci stai proprio viziando”, scrivono i followers. Da parte di Belen Rodriguez, invece, ancora nessun commento. La showgirl, dopo aver trascorso il Natale a Napoli con il marito e il figlio, risponderà a Corti durante le vacanze di Capodanno? Per il momento, la showgirl resta in silenzio in attesa di sfoderare la sua arma migliore. Chi vincerà, dunque, tra il lato b di Belen e quello di Stefano Corti? A voi la sentenza.





