Stefano Dammicco, ex marito Yvonne Sciò e figlia/ Lei: “marito sbagliato, sposato di corsa in 4 mesi”

La storia d’amore e il matrimonio tra Yvonne Sciò e l’ex marito Stefano Dammico è durato davvero quanto un gatto in tangenziale. L’ex modella, oggi attrice e regista, si è sposata con Stefano Dammico, socio fondatore di Eagle Pictures spa, ma poco dopo ha deciso di chiedere il divorzio. Un matrimonio lampo verrebbe da dire, ma suggellato dalla nascita di Isabella Beatrice, una figlia tanto amata da entrambi. Proprio Yvonne Sciò parlando dell’ex marito ha dichiarato dalle pagine di Vanity Fair: “è stato un marito sbagliato, sposato di corsa in quattro mesi, per l’orologio biologico, per voglia di costruire”. Non solo, la ex modella parlando dell’ex marito ha aggiunto: “il fatto è che ci siamo lasciati subito, con mio marito, e lui poi per noi non c’è mai stato. Adesso stiamo per divorziare”.

Un amore giunto al capolinea sin da subito, visto che l’attrice e regista ha deciso di separarsi dall’ex marito Stefano Dammico dopo tre mesi dalla nascita della figlia Isabella Beatrice a cui ha dedicato il primo documentario Roxanne Lowit Magic Moments.

Yvonne Sciò, il matrimonio con l’ex marito Stefano Dammico e la figlia Isabella Beatrice

Nonostante il matrimonio fallimentare con l’ex marito Stefano Dammico, Yvonne Sciò da quell’unione è diventata mamma della figlia Isabella Beatrice descritta come la cosa più bella della sua vita. “Mi ha messo la forza nelle braccia quando il peso di crescerla sola aumentava e io quella forza proprio non sapevo dove andarla a trovare” – ha raccontato l’attrice e regista che è legatissima alla figlia che considera la “più grande soddisfazione” della sua vita. La fine di un matrimonio è sempre un dolore, anche se è stato un errore, ma Yvonne ha trovato la forza di andare avanti proprio nella figlia Isabella come ha raccontato dalle pagine del settimanale F: “vederla crescere felice mi fa capire che qualcosa di buono l’ho fatto”.

La nascita di Isabella Beatrice, la figlia di Yvonne Sciò e dell’ex marito Stefano Dammico, ha cambiato la vita dell’ex ragazzina di Non è la Rai. “Lei è il mio punto debole, l’ho cresciuta da sola. Mi ha dato tanta forza: se avessi pensato a la mia vita a Non è la Rai, non avrei mai immaginato di avere il coraggio di fare tutto quello che ho fatto… I figli ti danno energia e forza anche quando pensi di non potercela fare” – ha detto in occasione di una intervista a Storie Italiane.











