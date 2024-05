Stefano De Martino ad Affari tuoi e Soliti ignoti?/ “Manca solo l’ufficialità”, le ultime indiscrezioni

Manca solo l’ufficialità, ma ormai è una notizia piuttosto certa quella che vede Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi e Soliti ignoti. Dopo l’addio di Amadeus alla Rai e il conseguente passaggio sul Nove, l’emittente sembra volere il giovane conduttore alla guida del prime time.

L’indiscrezione è trapelata dal sito TVBlog, secondo cui mancherebbe solo il comunicato Rai a confermare la notizia: “Il contratto che si starebbe per firmare avrebbe una durata di tre anni e prevedrebbe l’impegno costante di De Martino nell’access time di Rai 1 con Affari tuoi e/o Soliti ignoti (Rai sta trattando con Banijay un accordo quadro per i due format insieme a tante altre cose)” si legge sulla fonte. E’ cosa fatta allora, l’ex marito di Belen Rodriguez è pronto a fare uno step in più nella sua carriera consacrando il suo talento al mondo televisivo.

Sono già diversi mesi che circola il rumor secondo cui Stefano De Martino sarebbe in trattativa con la Rai per prendere le redini di Affari Tuoi e Soliti ignoti. Amadeus, infatti, ha detto addio alla Rete pubblica decidendo di passare al Nove esattamente come ha fatto Fabio Fazio.

Secondo gli ultimi gossip, il contratto dell’ex direttore artistico con Discovery prevede un cachet da urlo che dovrebbe aggirarsi tra i 12 e i 15 milioni di euro. De Martino, dunque, subentrerebbe in Rai con “contratto con esclusiva triennale” stando alle indiscrezioni di TVBlog che ha sottolineato come “la possibilità si è trasformata in certezza”. A mancare sarebbe solo la firma dell’ex ballerino di Amici che ha fatto senza alcun dubbio molta strada da quando sedeva tra i banchi del talent show di Maria De Filippi. Al momento non c’è la certezza assoluta; non rimane che attendere il comunicato dell’emittente per essere certi del passaggio.

