Antonino Spinalbese, fidanzato Belen Rodriguez/ È diventato papà: nata Luna Marì

Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Mari, secondogenita della soubrette argentina, prima figlia nata dal rapporto con Antonino Spinalbese. L’annuncio è arrivato sui social: “C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, ha scritto la showgirl argentina. Poco dopo anche Antonino, per la prima volta papà, ha pubblicato su Instagram la foto di un piedino della bambina con una dolce dedica: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità …”. La bambina è nata in piena notte, poco dopo la vittoria dell’Italia. Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, Belen Rodriguez non ha partorito a Milano ma in una clinica di Padova. Qualche settimana fa Belen si era mostrata su Instagram con il pancione, annunciando di essere pronta a partorire.

Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì/ Foto con Antonino Spinalbese "Vi amo"

Antonino Spinalbese: la storia d’amore con Belen Rodriguez

La storia tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese è iniziata lo scorso agosto. I due si sono conosciuti a Milano, poi hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici. Ed è lì che è scattata la scintilla. Antonino, classe 1995, ha undici anni in meno di Belen. Grazie a lui la showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la seconda rottura con Stefano De Martino, papà del piccolo Santiago. “Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente”, ha raccontato qualche mese fa Antonino in una lunga intervista su Granelli-La serie. Grazie a Belen, Spinalbese ha lasciato il lavoro da parrucchiere dedicandosi alla fotografia e la moda: “Ho iniziato a disegnare abiti unisex, a breve andremo a selezionare i tessuti. Non sono solo un fotografo. Instagram, ad esempio, mi ha dato la possibilità di mettere insieme un po’ tutte le mie passioni”.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez perde la finale di Copa America a "causa di Luna Marì"/ Ma "sono orgogliosa"Belen Rodriguez, prima scelta per Luna Marì/ Francesco Moser "Speriamo sia come lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA