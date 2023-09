Stefano De Martino balla e canta a un matrimonio/ Velata frecciata a Belen Rodriguez ed Elio?

Stefano De Martino scatenato al matrimonio di un’amica: felice senza Belen?

Stefano De Martino è senza alcun dubbio un ottimo showman che, negli ultimi anni, ha dimostrato di tenere il palco con maestria. Il conduttore è stato ripreso mentre ballava e cantava al matrimonio di Francesca La Marca, ballerina e amica dell’ex ballerino.

Scatenato e disinvolto, De Martino sembra essere tornato in forma dopo l’ennesima separazione da Belen Rodriguez ma potrebbe esserci di più. Che sia una velata frecciata alla showgirl argentina? In effetti, a prima vista si nota più di una somiglianza con quanto accaduto a Belen al famoso battesimo, in cui è stata vista per la prima volta con Elio Lorenzoni. Anche l’ex allievo di Amici si è scatenato a ritmo di musica, mostrandosi del tutto spensierato e felice.

Tra De Martino e Belen Rodriguez la relazione sembra definitivamente naufragata; lei ha ufficializzato la storia d’amore con Elio Lorenzoni tramite alcune foto Instagram, i più i due si sono concessi qualche giorno di relax sulle montagne. Secondo l’indiscrezione di Alberto Dandolo, giornalista del settimanale Oggi, però, non tutto sarebbe perduto tra Stefano e Belen.

“Chi ben conosce Belen e Stefano sostiene che tra i due l’amore, benché altalenante, non sia al capolinea“. Ma non solo, perché dietro tale mistero si celerebbe un piano ben architettato: “I più maliziosi propendono addirittura per una studiata strategia mediatica tesa ad aumentare la visibilità di entrambi, considerato che le loro quotazioni sul mercato della tv sono in ribasso” si legge su Oggi. Sarà davvero così?











