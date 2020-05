Stefano De Martino “cornificatore seriale”/ Il web attacca e si schiera con Belen!

Pubblicità

“Non sono giornate facili per me, anzi, sono complicate. Ma voglio che le parole escano dalla mia bocca”, ha detto Belen Rodriguez, in un video postato su Instagram. Con gli occhi lucidi e nella voce un po’ di rabbia, la showgirl argentina ha confermato quello che fino a poche ore prima era solo un gossip: la crisi con suo marito Stefano De Martino. Le motivazioni di questo nuovo allontanamento rimangono al momento ignote, anche se per molti le parole della Rodriguez avrebbero fatto intendere che la ‘colpa’ sarebbe proprio del ballerino. E, infatti, contro di lui sul web si è scatenata la polemica. In tanti infatti si sono schierati dalla parte della Rodriguez, accusando Stefano di essere addirittura un “infedele per natura”.

Pioggia di accuse per Stefano De Martino: “Un cornificatore seriale”

Tra i tweet accusatori spicca ad esempio questo: “Stefano De Martino cornificatore seriale, è nato così, vivrà così, morirà così. Alcuni non cambieranno mai, puoi chiamarti Emma Marrone o Belen Rodriguez ma il risultato sarà sempre quello: corna”. “Corna”, dunque, quelle che Stefano avrebbe fatto a Belen secondo alcuni utenti, forse spinti anche da alcune dichiarazioni della showgirl. “È un momento difficile anche perché non me l’aspettavo”, ha infatti dichiarato Belen nel video, concetto ribadito anche in un commento di risposta a un suo seguace: “Questa volta ci tenevo tanto davvero“. Cosa ha dunque causato la rottura con Stefano? Incomprensioni, incompatibilità o davvero un errore imperdonabile di De Martino?



