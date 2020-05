Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi?/ Spunta Iannone e lei toglie la fede

Pubblicità

Cosa sta accadendo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Le voci di crisi scoppiate negli scorsi giorni a causa dell’allontanamento dei due, starebbero trovando conferma. A lanciare lo scoop secondo cui tra la showgirl argentina e il marito ci sarebbe qualche problema è il settimanale Chi secondo cui, complice la lontananza, non starebbero attraversando un bel momento. Da diverse settimane, infatti, Stefano si trova a Napoli dove sta lavorando alla nuova edizione della trasmissione di Raidue Made in Sud. Belen, invece, è rimasta a Milano con il figlio e si starebbe consolando con la famiglia e gli amici. Approfittando della riapertura dei ristoranti, infatti, si sarebbe concessa una cena fuori in compagnia del fratello Jeremias e, stando a quello che scrive Chi, proprio durante tale cena avrebbe rivisto, seppur casualmente, l’ex fidanzato Andrea Iannone.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO LONTANI: LEI RIVEDE IANNONE

Quello tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è stato un incontro casuale. Il pilota, reduce dalla fine della storia con Giulia De Lellis, tornata tra le braccia di Andrea Damante e dalle voci su un presunto flirt con Cristina Buccino, stando a quello che scrive Chi, dopo aver saputo della presenza dell’ex fidanzata nello stesso locale, ha voluto salutarla. Nessun retroscena particolare, però. Belen e Iannone, infatti, hanno lasciato il ristorante in due momenti diversi: la showgirl, infatti, sarebbe andata via con il fratello. Ad alimentare, inoltre, le voci di una presunta crisi tra Belen e Stefano, stando a quello che riporta il portale Gossip e Tv, sarebbe l’assenza delle fede nuziale. Secondo alcuni fans, infatti, Belen non indosserebbe più la fede nuziale che era ricomparsa un anno fa dopo il ritorno di fiamma con De Martino. La crisi, dunque, sarà confermata?



