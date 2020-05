Stefano De Martino/ Dal Coronavirus alla “rete” di Pio e Amedeo ai tempi della crisi con Belen Rodriguez

Pubblicità

Stefano De Martino torna a far parlare di sé visto che lo vedremo stasera nelle repliche di Emigratis 3. Il ballerino tornerà in televisione in autunno con la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, altro programma in onda stasera in replica con le vecchie puntate. La Rai l’ha confermato al timone dello show televisivo in cui ha preso il posto di Amadeus senza far sentire la sua mancanza. A riferirlo è TvBlog che sostiene come non sia chiaro ancora quando ripartiranno i programmi sempre per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Nonostante questo però c’è la volontà di tornare a lavorare e di far girare il mondo dello spettacolo. Non solo Stasera tutto è possibile per Stefano però che dovrebbe essere presto in onda con Made in Sud. Era stato lui stesso a parlare dell’allontanamento da Belen in quarantena: “Mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare la quarantena per cominciare a lavorare a Made in Sud che torna tra qualche settimana. Abbraccio forte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Ho avuto la possibilità di passarla finora con la mia famiglia e mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli. Speriamo che questo periodo passi in fretta”.

Stefano De Martino, nella rete di Pio e Amedeo

Stefano De Martino è finito nella rete di Pio e Amedeo nella prima puntata della terza stagione di Emigratis che rivedremo in onda in replica stasera su Italia 1. Vedremo uno Stefano molto lontano dalla serenità attuale, al centro della polemica per la rottura con Belen Rodriguez. Per questo i fan non dovranno preoccuparsi se lo sentiranno parlare della showgirl argentina come la sua ex, messo in difficoltà dalle battute provocatorie dei due comici pugliesi. All’interno dell’estivo contesto di Ibiza i due faranno delle proposte alquanto particolari a Stefano dal provare la presa di Dirty Dancing a promuovere la scuola di ballo di Foggia “Pianeta Salsa” di Luciano. La provocazione più piccante però arriverà su Andrea Iannone che al tempo delle riprese stava vivendo una relazione proprio con la Rodriguez.

Video, Pio e Amedeo da Stefano De Martino





