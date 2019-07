Stefano De Martino/ Dal ritrovato amore di Belen Rodriguez alla tv: “Grazie vita”

E’ stato sicuramente un anno da incorniciare per Stefano De Martino che ha lavorato sodo per arrivare dove è adesso, sia nella vita privata che in quella lavorativa. Il giovane ragazzo campano ha sempre lottato nella sua vita, prima contro i pregiudizi per via della sua passione per il ballo, poi contro i professori di Amici pronti a scaricarlo perché con poca tecnica o per le mancate doti fisiche, ma alla fine non solo è diventato un ballerino professionista della trasmissione ma è arrivato anche alla conduzione della fascia pomeridiana. Da lì in poi la vita gli ha regalato tante soddisfazioni ma mai come quest’anno. Stefano De Martino è sbarcato su Raidue alla conduzione di Made in Sud e poi ha tenuto le fila in radio di The Voice Of Italy firmato da Simona Ventura e presto sarà sul palco di Castrocaro, sempre per la seconda rete Rai, al fianco della moglie, Belen Rodriguez.

STEFANO DE MARTINO RINGRAZIA LA VITA

Lei e Santiago meritano un capitolo a parte nella vita di Stefano De Martino. In un primo momento il ballerino aveva perso tutto perché trascinato dal lavoro, dalla danza e dal successo, ma poi è tornato sulla retta via e, anche in questo caso, ha lavorato sodo per rimettere insieme tutti i pezzi di un matrimonio fallito e arrivato al capolinea. Le sue dichiarazioni d’amore, il suo trasloco a Milano per stare vicino a Santiago e il suo modo di stare vicino a Belen hanno portato l’argentina a dargli una seconda chance, quella che è sotto gli occhi di tutti ormai da mesi tra cuori, foto di coppia e vacanze di famiglia. Adesso in molti aspettano con ansia l’annuncio di un altro matrimonio e di un figlio ma, al momento, i due pensano solo a viversi e Stefano, tra un evento e una vacanza, ha pensato bene che sia giusto ringraziare la vita: “𝙶𝚛𝚊𝚣𝚒𝚎 𝚊𝚕𝚕𝚊 𝚟𝚒𝚝𝚊 𝚌𝚑𝚎 𝚖𝚒 𝚑𝚊 𝚍𝚊𝚝𝚘 𝚝𝚊𝚗𝚝𝚘”.





