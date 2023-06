Stefano De Martino e Gigi D’Alessio smentiscono la presunta lite/ Il video su Instagram

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio: l’indiscrezione sulla presunta lite

Nelle ultime ore è emerso un retroscena clamoroso legato alla festa del Napoli, celebrata allo Stadio Maradona la scorsa domenica in prima serata su Rai2. Dietro le quinte, infatti, ci sarebbe stata una furibonda lite tra Stefano De Martino e Gigi D’Alessio, rispettivamente conduttore e ospite musicale dell’evento. A riportare l’indiscrezione è stata la pagina Instagram The Pipol Tv, che aveva così scritto: “Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati)“.

La pagina, inoltre, ha anche diffuso il presunto motivo di questo screzio tra conduttore e cantante, entrambi tifosissimi del Napoli e felici per lo scudetto vinto: “Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti“.

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio smentiscono con un video

Le voci di un presunto screzio tra Stefano De Martino e Gigi D’Alessio hanno tenuto banco negli ultimi giorni, sino a poche ore fa. Ci hanno però pensato i diretti interessati a smentire l’indiscrezione, in una forma davvero originale. Il conduttore e l’artista napoletano hanno infatti condiviso un video sulle Instagram stories, che li riprende mentre fanno una videochiamata e, soprattutto, mentre cantano in armonia i versi di una celebre canzone del repertorio di D’Alessio, Una notte al telefono. E, sulla story, campeggia il titolo della notizia, categoricamente smentita da questo simpatico video.

Dunque, dietro le quinte della festa scudetto del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, non ci sarebbe stato alcun litigio tra i due. Tra l’altro si erano anche stretti in un forte abbraccio sul palco, al termine dell’esibizione del cantautore napoletano. Allarme rientrato, dunque.

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino mettono a tacere i gossip sul loro conto pic.twitter.com/VlcbVWORXD — disagiotv (@disagio_tv) June 8, 2023













