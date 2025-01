Stefano De Martino e la storia finita male con Belen Rodriguez: la confessione

Tra gli ospiti della puntata odierna di C’è posta per te troveremo anche Stefano De Martino, il noto conduttore di Rai1 lanciato al successo da Maria De Filippi, come da tradizione tornerà per una piacevole sorpresa nel programma di Canale Cinque. Sbocciato come ballerino, in passato Stefano De Martino ha trovato la fortuna grazie al talent di Mediaset, dove ha avuto la possibilità di conoscere prima Emma Marrone e poi Belen Rodriguez, divenuta sua moglie dopo aver approfondito la conoscenza.

“Ora abbiamo deposto le armi, in passato ho tradito, non conosco tante coppie fedeli in realtà, la differenza sta nel chi si fa scoprire e chi no” ha confessato Stefano De Martino in una intervista a Vanity Fair dove ha svelato che in passato un suo grande problema è stato fronteggiare la noia durante i rapporti. “A volte mi annoio anche io di me stesso”.

Stefano De Martino avrà altri figli?

Nel futuro di Stefano De Martino l’orizzonte è ancora poco chiaro, ma tre le idee del conduttore di Rai1 appare comunque ben delineato: “La voglia di avere una compagna in futuro c’è, altri figli?” Nella mia testa, a meno che io non la perda, questa seconda vita che mi aspetta è dopo la maggiore età di Santiago, tra sette anni, a 42 anni” ha rivelato tra le colonne di Vanity Fair il conduttore campano.

E riguardo al rapporto con Santiago, nato dall’amore poi svanito con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha confessato di vivere una pagina particolarmente felice.

