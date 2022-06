Stefano De Martino e la confessione su Belen Rodriguez/ “Mi risposerei ma…”

Stefano De Martino e la rivelazione sul matrimonio con Belen: “Lo rifarei ma…”

Stefano De Martino è protagonista del film Il giorno più bello. Per lui si è trattato di un debutto cinematografico che però ha rievocato alla mente il giorno del suo matrimonio con Belen. A proposito di quel giorno, Stefano De Martino in un’intervista a Vanity Fair ha ammesso: “Il mio lo rifarei quando però mi invitano fortunatamente sono quasi sempre impegnato, diciamo che mando gli auguri. Con questo film sono a posto per i prossimi anni: ho vissuto lo stesso giorno per cinque settimane”. Oltre al matrimonio con Belen, il giorno più importante per la vita di Stefano De Martino ha riguardato la nascita del figlio Santiago. Nelle scorse ore, Stefano De Martino ha fatto un gesto che non è passato inosservato. All’anulare del conduttore è tornato a brillare il simbolo del legame con l’ex moglie. Stefano de Martino si è infatti rimesso la fede a testimoniare quanto il legame con Belen abbia superato alti e bassi rimanendo indissolubile.

Stefano De Martino, no alle seconde nozze con Belen?/ "Sì alla famiglia allargata ma niente passi falsi"

Anche Belen aveva indossato nuovamente la fede a marzo. nche in questo caso il gesto non è passato inosservato e i followers della showgirl hanno subito gioito per la ricomparsa degli anelli tanto significativi. Stefano De Martino e Belen Rodriguez ebbero un primo riavvicinamento nel 2019 e in quell’occasione il conduttore sfoggiò la fede in occasione di una puntata a Domenica In. “Ti sei messo la fede, l’ultima volta non ce l’avevi” punzecchiò Mara Venier. Stefano si limitò a un sorriso e a una battuta: “Si vede troppo”.

Stefano De Martino/ "Debutto al cinema, ma la televisione è casa mia"

Stefano De Martino sposa di nuovo Belen Rodriguez? La secca smentita

Nel corso di un’intervista, Stefano De Martino ha parlato della possibilità di risposare Belen Rodriguez. Il popolare conduttore ha ammesso che nel corso degli anni possono cambiare tante cose: “In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro. Un buon aiuto me lo ha dato lo psicologo. Così ho imparato ad auto analizzarmi, a capire come funziono sotto stress. Riesco a guardarmi da fuori, prima ero in balia delle emozioni. Vanno fatti dei tentativi, non è scontato trovare subito lo psicologo giusto”.

Stefano De Martino per una serata in discoteca?/ Svelato il cachet, quanto guadagna

Stefano De Martino esclude la possibilità di un nuovo matrimonio con Belen e in modo ironico ha dichiarato: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite”. Nei confronti di Stefano De Martino e Belen Rodriguez c’è stato un tifo accanito in questi anni. Molti fan hanno sperato di rivederli insieme e hanno gioito per l’inaspettata notizia di un ritorno di fiamma. Stefano De Martino ha spiegato il motivo: “Sì sì. Stiamo di nuovo insieme. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA