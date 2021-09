Stefano De Martino, flirt con una ragazza napoletana?/ Cena insieme e…

Stefano De Martino nuovamente innamorato? Da quando è finito il matrimonio con Belen Rodriguez, al conduttore napoletano sono stati attribuiti numerosi flirt che, tuttavia, non sono mai stati confermati. Se la showgirl argentina ha ricominciato accanto ad Antonino Spinalbese con cui ha avuto una figlia, Luna Marì, Stefano è concentrato sul lavoro e sul figlio Santiago con cui trascorre tutto il suo tempo libero. I giornali di gossip, tuttavia, continuano a monitorare i suoi movimenti e il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 15 settembre, parla di una presunta, nuova frequentazione di De Martino.

Anna Pettinelli fuori da Amici 21?/ Cambio professori: via anche Stefano De Martino?

Il cuore di Stefano De Martino batte per una ragazza? E’ questa la domanda che continuano a farsi i fans del conduttore napoletano il quale, tuttavia, continua ad essere molto riservato e discreto. Sulla vita privata dell’ex ballerino, però, il settimanale Chi svela qualche dettaglio.

Stefano De Martino: nuovo gossip sulla sua vita privata

Stefano De Martino è uno dei single più corteggiati e più seguiti dai paparazzi. Il conduttore napoletano, dopo l’importante storia con Belen Rodriguez, non ha ancora trovato l’amore. Tuttavia, nella rubrica Chicche di gossip, il settimanale Chi parla della presenza di una ragazza napoletana al suo fianco. Nessun flirt famoso, ma una frequentazione tranquilla per il conduttore napoletano che, con la ragazza su citata, si sarebbe concesso anche una cena in un famoso ristorante campano.

Stefano De Martino 'sposa' Fiammetta Cicogna/ Le foto del 'sì' ma non è come sembra!

Nella vita di De Martino, dunque, è tornato l’amore? Il conduttore napoletano, abituato a non commentare le voci di gossip, continuerà a farlo o deciderà di rompere il silenzio?

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino, lettera al figlio Santiago/ "Da quando esisti non sono più..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA