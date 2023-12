“Stefano De Martino furioso per le dichiarazioni di Belen a Domenica In”/ L’indiscrezione bomba

Stefano De Martino furioso per le dichiarazioni di Belen a Domenica In?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati al centro del gossip, dopo le dichiarazioni della showgirl a Domenica In. Belen ha rotto il silenzio sulla rottura con l’ex marito, rivelando di essere stata tradita diverse volte. L’ex ballerino ha replicato da Fabio Fazio, utilizzando toni molto più pacati.

“Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e chi decide di tenerla per sé. Io ho sempre ritenuto di non dire la mia verità per dei motivi: il primo motivo è il bene che voglio ancora a Belen; il secondo è perché Belen è la madre di mio figlio, questa è la cosa fondamentale” affermava. Nelle ultime ore, però, il sito Dagospia ha rivelato un’indiscrezione proprio sul conduttore di Bar Stella: “De Martino ospite da Fazio ha scelto la linea soft, toni pacati. Nessuno scontro diretto con l’ex moglie, ma persone a lui vicine raccontano: ‘È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip“. Sarà davvero così?

Canino e la battuta a Stefano De Martino su Belen: ecco cosa è successo

Stefano De Martino è stato ballerino per una notte a Ballando con le stelle. Il conduttore di Bar Stella, si è esibito con con Sofia Tansella, una bambina affetta da una malattia neuromuscolare costretta in sedia a rotelle. Terminata la performance, il giudice Canino ha fatto una battuta facendo probabilmente riferimento alla polemica con Belen Rodriguez.

Dopo che De Martino è uscito dallo studio, Milly Carlucci ha chiesto a Carolyn Smith di dare un voto da uno a dieci alla performance. A questo punto, è intervenuto Canino dicendo: “Dodici!“. E’ molto probabile che il giudice si riferisce alle dichiarazioni che Belen ha rilasciato a Domenica In: “Sì, sono sicura dei tradimenti. Ho anche avuto la conferma dalle signorine. Le ho chiamate e mi hanno detto tutto. Sono almeno dodici, poi però ho smesso di chiamare per non avere la bolletta troppo alta”.

