Stefano De Martino ha una nuova fidanzata?/ Lui rompe il silenzio e svela la verità con una citazione

Stefano De Martino non solo è il conduttore del momento con un futuro già scritto in Rai, ma resta uno degli uomini più corteggiati da quando il matrimonio con Belen Rodriguez è ufficialmente finito. Da mesi, ormai, si rincorrono voci su presunti flirt del conduttore napoletano che, però, riesce a mantenere la propria vita privata top secret. Negli scorsi giorni, un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano aveva fatto pensare ad un presunto ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio ma subito dopo la stessa Deianira ha riportato un’ulteriore indiscrezione spiegando che tra i due c’è solo un rapporto d’amicizia.

Se, dunque, Belen Rodriguez vive tranquillamente la propria vita privata mostrandosi anche sui social con il nuovo fidanzato, Stefano De Martino mantiene il più stretto riserbo anche se, nelle scorse ore, ha deciso di fare un’eccezione rispondendo alle domande dei followers e svelando, così, la verità sul proprio stato sentimentale.

Durante un viaggio in treno da Napoli a Milano, Stefano De Martino ha deciso di dedicare del tempo ai propri followers rispondendo alle domande di alcuni utenti. Tra le tante domande a cui il conduttore napoletano ha deciso di rispondere c’è stata anche quella di chi gli ha chiesto se sia single. “Se sono single oggi? Si per legittima difesa”, è stata la risposta di De Martino che ha così deciso di svelare la verità sulla propria vita privata citando l’amico Francesco Paolantoni.

Il conduttore napoletano, poi, ha deciso anche di svelare il motivo per cui ha scelto di togliere qualche tatuaggio dal proprio corpo: “Mi piacciono i tatuaggi, ma non mi piace portarli addosso. L’ho capito con il tempo e sto rimediando come posso”, ha ammesso l’ex marito di Belen.

