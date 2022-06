Stefano De Martino, il gesto per Belen Rodriguez/ Torna la fede nuziale e…

Stefano De Martino e il ritorno dell’amore con Belen Rodriguez

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a regalare sorprese e colpi di scena. Conclusa la storia con Antonino Spinalbese, Belen è tornata nuovamente tra le braccia di Stefano dal quale, pare, non abbia mai divorziato. Un amore, quello tra Belen e Stefano che, da anni appassiona i fan sia della showgirl argentina che del conduttore napoletano. Da mesi, Belen e Stefano sono tornati a frequentarsi. Il settimanale Chi li ha pizzicati più volte insieme. Dopo aver pubblicato le foto dei momenti che i due hanno trascorso con il figlio Santiago, la scorsa settimana, è arrivata anche la foto del bacio che conferma il ritorno di fiamma tra i due.

Nonostante tutto, però, Belen e Stefano non hanno rilasciato dichiarazioni. Silenzio assoluto da parte di entrambi che hanno scelto di non condividere, almeno per il momento, foto di coppia sui social. Tuttavia, Stefano ha si è lasciato andare ad un gesto importante per Belen.

Stefano De Martino sfoggia la fede nuziale in pubblico

Nessuna dichiarazione ufficiale, ma il ritorno della fede nuziale per Stefano De Martino. Il conduttore di Tim Summer Hits 2022, nelle storie che circolano su Instagram, sfoggia la fede nuziale. Bella e importante, la fede viene sfoggiata da Stefano anche in pubblico. Un gesto importante che, negli scorsi giorni, aveva fatto anche Belen.

I fan di quella che è sempre considerata una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, infatti, avevano notato la presenza della fede sulla mano della showgirl argentina. Ora, la fede è tornata anche sulla mano di Stefano. Un gesto che conferma il ritorno di fiamma e che i fan considerano ancora più importante di qualsiasi dichiarazione.

