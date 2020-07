Stefano De Martino in barca con una bionda/ Belen sbotta “L’amore è per gente vera”

Non si placa il gossip su Stefano De Martino. Da Made in Sud fino ai giornali, il conduttore e ballerino continua ad essere grande protagonista dopo la rottura con Belen Rodriguez. Per lui si parla di “fidanzata segreta”, e non mancherebbero gli avvistamenti. Stefano ha sempre smentito eppure le indiscrezioni continuano e si fanno più insistenti. Belen, intanto, ha deciso di dire la sua. La showgirl argentina, che in questi giorni si sta godendo una vacanza con il fratello Jeremias, il figlio Santiago e alcuni amici, ha lanciato quella che sembra una chiara e forte frecciatina all’indirizzo dell’ex marito. “L’amore è per gente vera” sono le parole scritte da Belen sullo sfondo di un cielo azzurro postato su Instagram. Parole che sembrano essere la chiara risposta al gossip che circola ormai da giorni su Stefano.

Stefano De Martino paparazzato con una misteriosa bionda: Belen…

De Martino, d’altronde, è il più paparazzato del momento. Lo confermano i nuovi scatti pubblicati dal settimanale Nuovo, in edicola da domani 2 luglio. L’anteprima l’ha data proprio Riccardo Signoretti, direttore del magazine, sul suo profilo Instagram, postato la copertina del nuovo numero. In questa spicca la presenza di Stefano in barca con una misteriosa bionda al suo fianco. “De Martino prende il largo con una bionda” è il titolo del servizio, che cita anche la Rodriguez “Belen non si dà pace per la dolorosa rottura col marito ma…” Quella al fianco di Stefano è davvero la nuova fiamma di cui si parla tanto? E Belen come reagirà di fronte a questi scatti? Staremo a vedere.

Visualizza questo post su Instagram #settimanalenuovo domani in edicola! Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti) in data: 1 Lug 2020 alle ore 7:54 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA