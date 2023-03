Stefano De Martino, nuova foto smentisce crisi con Belen/ Il gesto del conduttore

Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen: la foto social che toglie ogni dubbio

Nelle ultime settimane circola incessante il rumor secondo cui Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbero in crisi. Tutto è iniziato dalla mancata presenza del conduttore napoletano in alcuni scatti della modella argentina. In effetti, la conduttrice de Le Iene aveva pubblicato una foto con i figli Santiago e Luna Marì senza il caro consorte. Inoltre, l’ex ballerino non figurava neanche nelle foto di famiglia del compleanno di mamma Veronica.

Gianluca Vacchi indagato: "abusi edilizi in Sardegna"/ Nel mirino villa da 15 milioni

In realtà, Stefano De Martino ha deciso di smentire le voci sulla presunta rottura con un gesto sui social che non lascia dubbi. Il conduttore ha pubblicato uno screenshot di una videochiamata con Belen Rodriguez; lei in macchina, lui con una maschera sul viso. Insomma, lo scatto confermerebbe che la coppia sta andando a gonfie vele e non c’è tempesta all’orizzonte.

Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet/ "Siamo innamorate e felici. Essere nonne…"

Stefano De Martino e il gesto contro i pettegolezzi: ecco cosa è successo

Le voci sulla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si ripresentano ciclicamente e la coppia ha dovuto sempre farci i conti. Questa volta sono bastate una manciata di foto senza il conduttore a far scatenare il gossip su una presunta rottura.

Stefano De Martino ha deciso, dunque, di smentire tutti i rumor con uno bellissimo scatto della moglie. Nella foto Belen guarda fuori dalla finestra, un gesto molto romantico che porrebbe fine a ogni dubbio. Il conduttore napoletano continua a pubblicare smentite, nella speranza che i pettegolezzi sulla loro coppia possano affievolirsi. In ogni caso, l’ex ballerino di Amici è molto impegnato e preso dalla sua carriera con il programma Meglio Stasera.

Veronica Maya: "Ho avuto un'interruzione di gravidanza"/ "Mi trovavo in Brasile e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA