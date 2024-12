Francesca Fagnani sta ottenendo non poco successo con la nuova edizione di Belve, le tre puntate andate in onda fino ad ora hanno infatti conquistato ottimi risultati in termini di ascolti, tra gli ospiti della nuova puntata ci sarebbe dovuto essere anche Teo Mammuccari ma qualcosa è andato storto. Di che si tratta? L’indiscrezione lanciata da DavideMaggio.it ha spiazzato praticamente tutti, sembra infatti che il noto conduttore abbia deciso di abbandonare lo studio nel corso dell’intervista.

Teo Mammuccari è sempre stato molto istintivo e diretto, nel corso nella sua lunga carriera infatti ha sempre detto ciò che pensa senza girarci troppo intorno. Dopo aver lavorato per molti anni a Mediaset si è detto stanco dei soliti programmi che gli proponevano e ha deciso di lasciare la conduzione de Le Iene per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Da poco il noto conduttore è tornato in Rai con Lo Spaesato e si sarebbe dovuto raccontare senza freni a Belve, a quanto pare però l’intervista ha preso una brutta piega e lui ha deciso di andare via durante la registrazione della nuova puntata.

Il gesto di Teo Mammuccari lascia senza parole: ha abbandonato Belve durante la registrazione

Stando a DavideMaggio.it le prime domande rivolte da Francesca Fagnani a al noto conduttore lo avrebbero un po’ irritato, potrebbero anche averlo messo in imbarazzo. Eppure è risaputo che lo scopo di Belve è proprio quello di spingere gli ospiti a lasciarsi sfuggire senza freni rivelazioni inedite. Forse le domande della conduttrice non sono piaciute a Teo Mammuccari ed è per questo che nel bel mezzo della registrazione si è alzato ed è andato via, lasciando il pubblico presente il studio e la Fagnani increduli.

A quanto pare Teo Mammuccari sarebbe andato via dalla registrazione di Belve dopo circa dieci minuti, in molti si stanno chiedendo se verranno mandati in onda nella prossima puntata di Belve per permettere ai telespettatori di capire il motivo che ha spinto il conduttore ad abbandonare la trasmissione. Intanto, Francesca Fagnani ha già deciso chi sarà l’ospite che sostituirà Mammuccari? Al momento non è trapelato nessun dettaglio in merito, non ci resta quindi che attendere per saperne di più.