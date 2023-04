Stefano De Martino, secondo figlio con Belen Rodriguez?/ “Non avrei tempo e…”

Stefano De Martino non avrà un secondo figlio da Belen: le sue dichiarazioni

Stefano De Martino è sulla cresta dell’onda con la terza edizione di Bar Stella, che conduce con successo su Rai 2. Al settimanale Nuovo Tv, l’ex ballerino di Amici ha spiegato che il programma prende il nome del bar del nonno in cui andava a fare i compiti da piccolo: “Un crocevia dove incontravi dall’operaio all’avvocato fino a qualche vip”.

Il conduttore ha poi infranto i sogni di tanti fan svelando che al momento, complice il suo successo televisivo, non vuole un secondo figlio da Belen Rodriguez: “Ora come ora non avrei neanche il tempo di guardarlo“. Stefano De Martino, dunque, per mancanza di tempo e suoi numerosi impegni lavorativi non si sente nel momento giusto per mettere al mondo un altro bambino. In compenso, l’ex ballerino ha Santiago e anche Luna Marì (figlia di Belen con Antonino Spinalbese).

Belen Rodriguez e la storia con Stefano De Martino: “Non abbiamo mai divorziato”

Ai microfoni di Verissimo, Belen Rodriguez ha rivelato a Silvia Toffanin di non aver mai divorziato da Stefano De Martino. Nonostante si siano lasciati molte volte per poi tornare insieme, la conduttrice svela di essere ancora legalmente sposata con l’ex ballerino.

“Abbiamo chiesto il divorzio ma poi siamo tornati insieme. Ci siamo lasciati di nuovo, abbiamo chiesto ancora divorzio e il giudice ci ha detto: ‘Aspettate un attimo“. Poi spiega i motivi della rottura: “Guadagnavo di più e questa cosa può mettere in difficoltà. Ora ha trovato la sua strada. Non è più il principe consorte” afferma la showgirl che conferma che la loro storia attualmente va a gonfie vele.

