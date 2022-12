Belen Rodriguez “Divorzio con Stefano De Martino? Ci fermò il giudice…”/ L’aneddoto sul matrimonio

Belen Rodriguez continua la sua ottima esperienza al timone de Le Iene, confermando le sue abilità alla conduzione. In uno degli ultimi servizi proposti dal programma, la showgirl argentina si è cimentata in un particolare esperimento. Belen ha emulato la celebre artista serba Marina Abramovic; seduta ad un tavolo in silenzio, ha incontrato sia i sostenitori che gli hater per osservare le diverse reazioni.

L’obiettivo di Belen Rodriguez era quello di tornare a parlare di dismorfofobia, tematica molto seguita dalla donna e più volte affrontata proprio nel corso del programma. L’esperimento ha prodotto una condivisione generale di pensieri, tra chi ha raccontato le proprie emozioni e chi ha preferito proferire insulti alla showgirl.

Belen Rodriguez, nel corso dell’ultima intervista per Silvia Toffanin a Verissimo, ha chiaramente parlato anche del suo ennesimo ritorno di fiamma per Stefano De Martino. I due nel corso degli ultimi anni si sono lasciati più volte, arrivando a chiedere il divorzio a più riprese. Abbiamo chiesto il divorzio ma poi siamo tornati insieme. Ci siamo lasciati di nuovo, abbiamo chiesto ancora divorzio e il giudice ci ha detto: ‘Aspettate un attimo’.” .

Belen Rodriguez, sempre a Verissimo, ha accennato ai motivi della prima rottura. “Guadagnavo di più e questa cosa può mettere in difficoltà”, confermando però il cambio di tendenza attuale: “Ora ha trovato la sua strada. Non è più il principe consorte.”. La showgirl ha dunque confermato quanto le cose adesso stiano andando nel verso giusto con il presentatore campano.

