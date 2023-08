Stefano De Martino, siparietto napoletano con Santiago/ Riferimento a Belen Rodriguez? Fan sono sicuri

Stefano De Martino e Santiago, la simpatica gag nasconde un riferimento a Belen?

Stefano De Martino è attanagliato dal gossip incessante degli ultimi mesi, per la presunta rottura con la moglie Belen Rodriguez. Il presentatore per sfuggire dal clamore mediatico ha pensato bene di concedersi una vacanza a New York, con il figlio Santiago.

Insieme papà e figlio si stanno divertendo tantissimo, lo testimonia anche il simpatico siparietto in napoletano che ha fatto sorridere il web: la telecamera inquadra una paperella di gomma nella vasca, e la voce fuoricampo di Stefano che in napoletano dice: “L’acqua è poca“. A questo punto Santiago risponde sempre in dialetto: “E ‘a papera nun galleggia“. Secondo i fan napoletani, però, questa gag nasconderebbe un significato diverso ovvero: “Le cose vanno veramente male, in quanto mancano i beni essenziali per portare a termine i piani”. Che sia un riferimento a Belen Rodriguez?

Stefano De Martino e Belen hanno finto la rottura? L’indiscrezione

De Martino e Belen Rodriguez hanno senza dubbio monopolizzato il gossip estivo. Dettagli e pettegolezzi sulla loro rottura sono all’ordine del giorno, ma un’altra indiscrezione sta prendendo piede.

Secondo Alberto Dandolo per il settimanale Oggi a lanciare l’indiscrezione la coppia starebbe fingendo la crisi: “È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez, 38, e Stefano De Martino, 33. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore“. Il giornalista aggiunge: “Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato TV“.

