Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen Rodriguez/ Il dolce scatto che…

Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen Rodriguez, lo scatto social

Stefano De Martino smentisce con uno scatto la crisi con Belen Rodriguez. Negli ultimi giorni si erano rincorse delle voci in merito ad un momento di difficoltà che la coppia stava attraversando a causa dei troppi impegni lavorativi del conduttore. Proprio nelle scorse ore però Stefano De Martino ha postato nelle storie Instagram uno scatto che ha messo a tacere il gossip. Per la prima volta l’ex allievo di Amici ha pubblicato una romantica foto di Belen, ritratta con alle spalle un romantico panorama. Il gesto ha particolarmente colpito i fan.

Stefano De Martino non si era mai esposto pubblicamente e anche in occasioni di varie interviste televisive aveva sempre cercato di dribblare su domande che riguardavano il ritorno di fiamma con Belen. Evidentemente le cose tra loro procedono talmente a gonfie vele che De Martino si è convinto a pubblicare quel dolce scatto di Belen. L’argentina e il conduttore stanno cercando però di tenere un profilo basso rispetto al primo ritorno di fiamma annunciato con post smielati. Lo scatto di Belen postato da Stefano mette a tacere anche le voci di una crisi tra loro. Belen per qualche giorno era stata assente sui social e i fan hanno pensato che potesse esserle successo qualcosa. Ieri però anche Belen è tornata sui social mostrando alcune immagini delle sue vacanze in famiglia.

Belen Rodriguez ha qualche grattacapo da risolvere. Dopo aver ritrovato la serenità accanto a Stefano De Martino, l’argentina sta facendo di tutto per evitare che il suo ex Antonino Spinalbese possa partecipare al Grande Fratello Vip. L’hair stylist è stato contatto da Alfonso Signorini e sarebbe in trattativa per entrare nella casa. Belen però non avrebbe preso affatto bene questa notizia e a quanto pare avrebbe parlato con Spinalbese imponendogli il rispetto di determinate regole. Sembra però che Spinalbese sia pronto ad accettare le condizioni imposte da Belen pur di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Di quali condizioni si tratta? Tra queste ci sarebbe quella di non parlare mai pubblicamente della figlia Luna Marì. Spinalbese non potrà nemmeno poi parlare della relazione con Belen Rodriguez. Nonostante le condizioni, Spinalbese deciderà di entrare nella casa del Grande Fratello Vip? Dopo la fine della love story con Belen, i loro rapporti sono gelidi. Lo aveva confermato lo stesso spezzino che tagliando corto, al magazine Chi, aveva confidato che con la modella argentina parlava solo per organizzarsi con la piccola Luna Marì.E’ difficile ipotizzare che Spinalbese non parli del rapporto avuto con la showgirl anche perché è l’unico motivo per cui è stato preso in considerazione per entrare nella casa. Cosa succederà?











