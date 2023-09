Stefano De Martino, sorrisi e complicità con Martina Trivelli a Milano/ Lui la riaccompagna a casa ma…

Stefano De Martino e Martina Trivelli di nuovo insieme: lo scoop di Chi

Stefano De Martino continua ad essere al centro del gossip in questo periodo, per via della sua frequentazione con la sua nuova presunta fidanzata. Archiviata la storia d’amore con Belen Rodriguez, dopo vari tira e molla che hanno tenuto banco negli ultimi anni, il conduttore sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Martina Trivelli, giovane ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Nelle ultime settimane sono spuntate foto della coppia che hanno alimentato il gossip, e pare che la frequentazione sia ormai ben avviata.

Stefano De Martino rifatto?/ Alla domanda di Francesca Fagnani tergiversa, ironizza e...

Le nuove foto del settimanale Chi, pubblicate nel nuovo numero in edicola, mostrano nuovamente i due in dolce compagnia. Nel cuore di Milano, il ballerino è andato a prendere la ragazza, forse da lavoro, in motorino in centro città, all’ora dell’aperitivo. Scherzando con lei, tra sorrisi e sguardi complici, la aiuta ad indossare il casco, per poi salire con lui sulle due ruote. Altre foto, infine, mostrano il ballerino riaccompagnare Martina a casa a fine serata, ma non sale da lei. Forse, infatti, sembra essersi accorto della presenza di alcuni paparazzi in zona e quindi ha preferito ritornare a casa.

STEFANO DE MARTINO: "NON HO MAI TRADITO BELEN"/ "I nostri caratteri non ci rendevano compatibili"

Stefano De Martino, il nuovo presunto amore e le rivelazioni a Belve

Nonostante Stefano De Martino e Martina Trivelli non abbiano ancora ufficializzato nulla (forse è ancora troppo presto per parlare di amore), la certezza è il grande affiatamento che li lega. In particolare, come spiega Chi, sembra che la ragazza sia riuscita a farlo uscire allo scoperto. Probabilmente, dopo la rottura con Belen Rodriguez e la ricerca di un nuovo equilibrio nella sua vita, il ballerino ex Amici avrebbe preferito rimanere nella penombra per non alimentare nuovi gossip. La Trivelli, invece, sarebbe riuscita a riportarlo alla luce del sole, tra sorrisi e passeggiate in città che hanno fatto decisamente gola ai paparazzi.

Stefano De Martino: "All'inizio mi montai la testa per il successo"/ "Mi sento un po' ignorante"

Intanto, Stefano De Martino è stato ieri sera ospite di Francesca Fagnani alla prima puntata di Belve. Dopo tanti rumors, il conduttore ha rotto il silenzio sulla separazione da Belen, smentendo l’ipotesi tradimento da parte di lui. Ha infatti confessato di non essere “uno stinco di santo, ma credo molto all’esclusività dei sentimenti. Avere relazioni parallele, le amanti, sono cose che non ho mai capito”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA