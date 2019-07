Stefano De Martino “stufo” di Belen Rodriguez?/ “Mai come la prima volta”, intende…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme dopo un periodo di distanza. I due si sono mostrati dolci e innamoratissimi sui social negli ultimi tempi, con tanto di foto hot che li ritrae in vacanza ad Ibiza: un rapporto che procede a gonfie vele anche dal punto di vista lavorativo, visto che sono i protagonisti della notte della Taranta su Rai 2. E non è finita qua: negli ultimi giorni si è discusso molto sui portali di gossip di un fratellino in arrivo per Santiago, sia Stefano che Belen hanno a più riprese confermato che nei loro piani c’è una nuova gravidanza. Ma, un po’ a sorpresa, nelle scorse ore De Martino ha pubblicato un post criptico sul suo profilo Instagram: «Il tempo è passato, le cose sono cambiate ma il mio cuore resta lo stesso”. Il ballerino, poi, ha aggiunto che ogni nuovo inizio è diverso dal primo. Non è mai come la prima volta».

STEFANO DE MARTINO: “NON E’ MAI COME LA PRIMA VOLTA”

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, talent show in cui è nato l’amore tra i due, non cita direttamente Belen Rodriguez come destinataria del suo post su Instagram, che lo ritrae vestito di bianco mentre legge un libro. Inutile evidenziare però che la riflessione pare proprio essere un riassunto del ritorno di fiamma con la showgirl argentina. Ma come evidenzia Il Giornale, a differenza dei segnali d’allarme lanciati da alcuni fan in risposta del messaggio, sembra proprio che De Martino voglia intendere che, nonostante il tempo trascorso e il cambiamento naturale che presuppone che nulla può essere come la prima volta, il cuore batte sempre nello stesso modo. Ecco una carrellata di commenti al post del campano: «Didascalie sempre chiare e molto profonde… Intuibili da tutti…», «Fortunata la tua Belen! Anzi, fortunati entrambi. Le cose vere non passano», «Ho sempre tifato per voi, che la vostra famiglia si ricomponesse».





