Stefano De Martino: “Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo”/ La replica alle voci di gossip?

Stefano De Martino: “Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo”

Stefano De Martino ha deciso di rispondere alle tante indiscrezioni secondo cui sarebbe sofferente e disperato dopo la fine della relazione sentimentale con Belen Rodriguez. Sebbene né lui né la showgirl argentina abbiano mai confermato le voci sulla loro, ennesima, separazione, gli indizi sul fatto che non stanno più insieme sono veramente molti e, come è accaduto in passato, potrebbero aver deciso di prendersi del tempo prima di dare la notizia in modo ufficiale. La verità, attualmente, la conoscono solo i diretti interessati, ma una cosa appare chiara, né Stefano De Martino, né Belen Rodriguez sembrerebbe soffrire grandi pene d’amore.

Se i gossip vogliono Stefano De Martino distrutto dal dolore lui ha deciso di replicare con un post ironico di Herber Ballerina che afferma “Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo”. Si tratta, appunto di un video ironico, con il quale il conduttore avrebbe voluto far vedere ai tanti followers che in realtà sta bene e addirittura è in grado di fare anche due risate sulla situazione che sta vivendo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: non sono chiare le motivazioni sulla possibile rottura

Se in passato, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, hanno smentito le voci su gossip di possibili rotture, infatti, in questi giorni non lo stanno facendo e sono sempre più distanti. Non sono chiare le motivazioni che avrebbero portato i due a prendere questa decisione. Si è parlato di tradimenti da parte di Belen Rodriguez, smentiti categoricamente da molte persone vicine alla donna, e si è tornato a parlare di tradimenti da parte di Stefano De Martino.

Sull’ultimo numero di Novella 2000 è spuntato un gossip che riguarda Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Quest’ultimo è stato etichettato in questi giorni come il nuovo compagno della showgirl, non che la causa della nuova fine del matrimonio tra la donna e Stefano De Martino. Sono emersi, però, dei retroscena che stanno facendo davvero discutere parecchio. Pare, infatti, che tra loro non ci sia un rapporto sentimentale vero. I due sono stati avvistati in più occasioni mentre si scambiavano delle tenere effusioni romantiche. Questo, ovviamente, ha spinto molti a credere che Elio potesse essere la nuova fiamma della showgirl. Roberto Alessi, però, ha fatto una confessione inedita sull’ultimo numero del suo settimanale. Nello specifico, infatti, il giornalista ha svelato che, in realtà, tra loro non ci sarebbe assolutamente nulla.

