Stefano Farinetti/ Perde la sfida con Francesco e scoppia la lite! (Amici 19)

Stefano Farinetti ha un timbro che lo rende riconoscibile senza dubbio e questo lo ha portato fino a questo punto ad Amici 19, cosa gli permetterà di fare il salto necessario per arrivare al serale? I suoi fan continuano a chiederselo in queste ore soprattutto dopo che in molti hanno avanzato l’ipotesi che la sua ugola d’oro non possa bastare. In questi mesi Stefano non ha avuto modo di mettersi in mostra come altri compagni e questo ha portato i professori ad occuparsi di lui cercando di spronarlo e ottenere il massimo ma senza molto successo. Stefano Farinetti ha sostenuto i suoi esami e ha affrontato il suo percorso impegnandosi a galleggiare senza mai essere incisivo almeno non nel modo in cui serviva per l’accesso al serale, e adesso? Il cantante rischia davvero di dover lasciare Amici 19 ad un passo dal serale perché i posti disponibili sono solo quattro.

STEFANO FARINETTI OTTIENE LA MAGLIA VERDE DEL SERALE DI AMICI 19?

Una mano d’aiuto per il cantante è arrivata dai professori ma non quelli di canto bensì quelli di ballo. E’ grazie a loro se Stefano Farinetti è ancora nella scuola di Amici 19 perché durante l’esame i tre hanno detto sì alla sua permanenza nella scuola mentre quelli di canto hanno detto ancora no. A correre in suo soccorso è stato proprio Timor Steffens che ha pensato bene di spronare il cantante ad affrontare quest’ultimo pezzo con un po’ di grinta in più per dimostrare le sue emozioni e far vedere la differenza tra saper eseguire le canzoni e interpretarle. Stefano ha apprezzato le parole del professore di ballo ma le cose non sono cambiate, almeno per adesso. Il cantante continua a ribadire il fatto che i giudici esterni lo hanno sempre premiato e che lo stesso hanno fatto quelli di ballo, perché solo quelli di canto non lo capiscono?

RUDY ZERBI PRENDE LE DIFESE DI STEFANO MA…

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 19 rivelano che Stefano Farinetti oggi sarà nuovamente sul palco per giocarsi il tutto per tutto ma senza riuscirci. Il giovane cantante si esibisce nella sfida a squadre contro Francesco ma perdendo ancora per volere di Anna Pettinelli e Stash che danno il loro voto a Francesco pur essendo calante. Proprio questa motivazione apre una vera e propria discussione tra i due e Rudy Zerbi che, invece, ha votato proprio Stefano Farinetti. Il battibecco non porta a niente di buono perché le condizioni del cantautore non cambiano, per lui ancora nessuna maglia verde e il rischio sempre più concreto di essere il prossimo a tornare a casa senza l’accesso al serale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA