Stefano Fiordelisi conferma la crisi tra Antonella ed Edoardo?/ “L’amore vero non è facile”

Stefano Fiordelisi dice la sua sulla presunta crisi tra Antonella ed Edoardo

Nelle ultime settimane i fan sono in pena per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La coppia sta dando segnali di una crisi, soprattutto i tweet dell’influencer mostrano uno stato di malessere. L’ultimo messaggio ambiguo, è la risposta della schermidora a un’utente che le chiede di sorridere: “Ci sto provando“.

Ad intervenire sulla questione, si aggiunge Stefano Fiordelisi padre della schermidora che sembra confermare il momento difficile della coppia: “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile. Ma è amore vero“. Il messaggio del padre di Antonella sembra rivelare ci sia effettivamente una crisi, ma che si risolverà tutto grazie all’amore che lega i due ex gieffini.

Antonella Fiordelisi, Rosica interviene sulla presunta crisi con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria starebbero attraversando un momento difficile della loro storia d’amore. La schermidora ha addirittura abbandonato Twitter: “Troppe cattiverie qui! Non è bello, soprattutto quando una persona non sta bene. Addio Twitter“.

A parlare ai fan della presunta crisi di coppia, ci ha pensato Alessandro Rosica amico di Antonella: “Vi chiedo gentilmente di non bombardarmi più di messaggi o addirittura chiamate. Rispettate il momento delicato e lasciatemi stare. Qualsiasi cosa ha bisogno la mia amica io ci sono e lei lo sa, questo conta. Grazie!“. L’esperto di gossip ha poi risposto a chi ha paragonato la situazione dei ‘Donnalisi’ a quella di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Perché Antonella e Edoardo non fanno trash urlando e offendendosi nelle room, per poi riunirsi come se niente fosse. vogliono riservatezza senza fare scenate finte per guadagnarci. Cia“. L’influencer e il volto di Forum hanno scelto di affrontare la situazione in totale riservatezza, che la schermidora rompa il silenzio nelle prossime ore?

