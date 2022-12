Stefano Fiordelisi contro Francesco Chiofalo? “Soggetto devastato dall’uso di stupefacenti”/ Accuse choc!

Stefano Fiordelisi choc: “Complimenti a chi intervista soggetti devastati mentalmente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti”. Parla di Francesco Chiofalo?

Nuovo duro sfogo di Stefano Fiordelisi. Il papà di Antonella Fiordelisi, attualmente concorrente tra le più discusse del Grande Fratello Vip 2022, continua a prendere le difese di sua figlia, scagliandosi contro chi in queste settimane l’ha accusata fuori e dentro la Casa. L’ultimo sfogo lancia delle pesantissime accuse ad una persona che avrebbe rilasciato un’intervista parlando proprio di Antonella, di cui però non fa il nome.

“Complimenti a chi intervista soggetti imbottiti di anabolizzanti e devastati mentalmente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti. Complimenti anche a chi sponsorizza simili soggetti“, ha scritto il papà di Antonella Fiordelisi. Nonostante non vengano fatti nomi il web ha immediatamente associato queste accuse a Francesco Chiofalo.

Francesco Chiofalo, ecco cos’ha detto della sua ex Antonella Fiordelisi e di suo padre

Proprio Chiofalo ha rilasciato recentemente un’intervista a Casa Pipol in cui non solo ha criticato la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, ma si è scagliato anche contro suo padre Stefano, rivelando retroscena inediti della loro storia.

Nel particolare Francesco ha dichiarato: “Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva ‘Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui? – e ancora – Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo.”. Lo sfogo di Stefano Fiordelisi parrebbe dunque una risposta a queste forti dichiarazioni di Chiofalo.

