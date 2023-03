Stefano Fiordelisi critica fisico di Antonella?/ “Fai attività fisica, il tuo mondo è lo sport”, web insorge

Stefano Fiordelisi, la frase ad Antonella scatena l’ira del web

Stefano Fiordelisi ha fatto una sorpresa a sua figlia Antonella, in occasione del suo compleanno. Dopo molto tempo, il controverso papà della schermidora torna al Grande Fratello Vip 2022 per dare sostegno a sua figlia. L’uomo, molto seguito sui social, è stato protagonista di una frase che il web non ha perdonato.

Tra le tante belle parole rivolte alla figlia, papà Fiordelisi ha anche aggiunto: “Quando ti senti giù fai attività fisica, il tuo mondo è stato sempre lo sport. è un antistress…”. Questo appunto che sottolinea la necessità, secondo Stefano, che la figlia si rimette in forma ha fatto infuriare i fan. Già una volta, l’uomo aveva sottolineato come la figlia fosse ingrassata nella casa. Numerosi i commenti degli utenti che hanno elogiato il fisico di Antonella che non ha assolutamente bisogno di preoccuparsi e fare allenamento. Il padre della schermidora, dunque, è finito ancora una volta nel mirino del web.

Stefano Fiordelisi le dolci parole ad Antonella: “siamo fieri di te”

Stefano Fiordelisi si è recato al Grande Fratello Vip 2022 per fare una sorpresa alla figlia Antonella Fiordelisi. Il padre della schermidora ha rivolto a sua figlia parole molto dolci: “Ti guardiamo sempre, ti mando anche gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, giorno e notte. Siamo fieri di te perché hai fatto un percorso bellissimo: sei entrata bimba e sei uscita donna. Penso che avrai un po’ meno bisogno della nostra presenza, ma ci saremo sempre e comunque”.

L’uomo è poi intervenuto sulla storia con Edoardo Donnamaria: “Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, perché il tuo sorriso è la nostra gioia. Sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di cercare di smussare quegli angoli abbastanza complessi che avete entrambi. Ma con l’impegno e con l’amore che c’è, che è innegabile, sicuramente riuscirete a creare qualcosa. Lo auguro per voi, per il vostro bene, perché la vostra gioia è la nostra”.

