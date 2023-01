Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella furioso con Oriana e il GF Vip/ Signorini risponde in diretta?

Antonella Fiordelisi in crisi al GF Vip: il padre Stefano tuona sui social

L’ultima settimana del Grande Fratello Vip è stata piuttosto difficile per Antonella Fiordelisi, come dimostrato dalle varie clip circolate sui social negli ultimi giorni. La vippona ha avuto ripetuti scontri con Edoardo Donnamaria, arrivando nuovamente a chiudere la relazione con l’ex volto di Forum. Come se non bastasse, la sua furia si è scagliata anche contro le costanti provocazioni di Oriana Marzoli, sfociate in crisi di nervi e di pianto per Antonella Fiordelisi.

Chiaramente, la situazione di Antonella Fiordelisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip non è passata inosservata al padre, Stefano Fiordelisi. Quest’ultimo è intervenuto più volte sui social proprio in favore della figlia, spesso senza risparmiarsi dal punto di vista della durezza dei commenti. Questa sera però, la sua voce potrebbe arrivare proprio all’interno della casa del GF Vip; la sua attenzione sarà certamente rivolta sia nei confronti di Edoardo Donnamaria che di Oriana Marzoli. Dopo le pesanti accuse riservate ai social, è lecito credere che Stefano Fiordelisi avrà modo di attaccare frontalmente anche la produzione, a suo dire mera osservatrice delle difficoltà della figlia nelle ultime settimane.

Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella si scatena i social: dalle critiche a Micol alle accuse di bullismo

“Per il Grande Fratello Vip si concretizza solo quando apri la porta rossa”. Questo il messaggio scritto in rosso, come a dare maggiore risonanza, da Stefano Fiordelisi su Instagram. Le parole sono state accompagnate da una foto che descrive il significato della parola bullismo. L’ultimo attacco social del padre di Antonella Fiordelisi è stato infatti rivolto alla mancanza di intervento da parte della produzione del GF Vip rispetto a quelle che l’uomo reputa azioni ripetute e intenzionali contro sua figlia Antonella Fiordelisi.

Stefano Fiordelisi allude chiaramente alle goliardiche provocazioni di Oriana Marzoli, ago della bilancia nella relazione con Edoardo Donnamaria. La showgirl venezuelana infatti, oltre ad essere motivo di dibattito costante per i due innamorati, si è spesso scagliata contro Antonella Fiordelisi con fare di sfida. Le ripetute critiche di Stefano Fiordelisi hanno chiamato in causa anche altri elementi cardine del GF Vip; fecero scalpore le pesanti parole nei confronti di Micol Incorvaia, al punto che anche la sorella Clizia dovette intervenire. Non di meno, le parole al veleno di Stefano Fiordelisi sono state rivolte anche ad alcuni atteggiamenti, a suo dire poco edificante, messi in atto proprio da Edoardo Donnamaria nel corso dei mesi. Infine, come dimenticare la particolare critica nei confronti di Giaele De Donà, paragonata ad un gufo. Chissà che questa sera, nel corso della nuova diretta del GF Vip, Signorini non decide di rispondere una volta per tutte a queste critiche/provocazioni del papà di Antonella e dire la sua sul caso.











