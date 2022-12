Stefano Fiordelisi pronto per un confronto con la figlia Antonella?/ Lui interviene…

Stefano Fiordelisi interviene sulla crisi tra Antonella e Edoardo Donnamaria

Stefano Fiordelisi è di nuovo intervenuto sui social nelle scorse ore per commentare l’allontanamento tra la figlia Antonella e Edoardo Donnamaria. Edoardo si è allontanato da Antonella dopo l’imitazione che la ragazza ha fatto di Oriana Marzoli decidendo di troncare la relazione. Antonella parlando con Onestini ha confidato di voler continuare da single il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Il padre di Antonella Fiordelisi ha lasciato puntuale un commento sui social augurandosi che i due possano risolvere i loro problemi: “Auspico la miglior soluzione per entrambi. Rimangono due mosche bianche in un mondo malato”.

Stefano Fiordelisi non ha invece proferito parola sull’imitazione di Oriana Marzoli. Il padre di Antonella Fiordelisi è si è invece scagliata contro Ginevra Lamborghini accusandola di aver isolato la figlia dal resto del gruppo. L’uomo sostiene che Ginevra avrebbe addirittura invitato le compagne di gioco ad attaccare Antonella nel corso della prossima diretta. L’uomo ha postato sui social la frase che la Lamborghini avrebbe detto alle altre Vippone: “Domani siete pronte? Facciamo un attacco di gruppo ad Antonella” “Si è fatta terra bruciata da sola” “Esageriamo, sai che ridere”, queste le parole pronunciate dalla ragazza.

Stefano Fiordelisi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip?

Stefano Fiordelisi potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip nella puntata di questa sera per un confronto con la figlia Antonella. Alfonso Signorini potrebbe infatti mostrare la reazione sorprendente che il padre avrebbe dopo che Donnamaria aveva dato della z****a alla figlia. La vicinanza tra la Fiordelisi e Spinalbese aveva fatto infuriare Donnamaria: “Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la z….. con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”.

Stefano Fiordelisi invece di commentare in modo negativo il comportamento di Edoardo Donnamaria ha ammesso di averlo apprezzato: “Va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere. Ed io sono ORGOGLIOSO che sia quell’uomo. E che sia nella vita di mia figlia. Dobbiamo essere orgogliosi entrambi”. Sui social il padre è stato criticato per il fatto di essersi definito orgoglioso di un ragazzo che ha appellato la figlia con un brutto appellativo. Signorini potrebbe mostrare quanto successo ad Antonella e in molti temono la sua reazione. Stefano Fiordelisi potrebbe avere uno scontro in diretta con la figlia che già in altre occasioni non aveva preso bene quanto detto dal padre. Cosa succederà?











