Stefano Fresi/ “Covid e il ritorno sul set? I costi sono altissimi per le produzioni”

Stefano Fresi è tra gli ospiti di “Danza con me“, lo show di Roberto Bolle in onda il 1 gennaio 2021 in prima serata su Rai1. Un ritorno in tv per l’attore che recentemente è tornato nelle sale cinematografiche con il film “Il grande passo”. Più volte rimandato a causa della pandemia da Coronavirus, mesi fa il film è arrivato nelle sale con l’attore che dalle pagine di Panorama ha dichiarato: “è un film sulla ripartenza, sul sogno, penso sia bellissimo portarlo nelle sale in un momento in cui le sale sono praticamente chiuse, stanno cominciando a risbocciare piano piano, con molta lentezza e molto timore”.

Parlando proprio di sogni, Fresi non ha nascosto: “sono un sognatore senza dubbio, non potrei altrimenti fare questo mestiere. Ho deciso di fare un mestiere che è precariato. È un sogno grande, una passione fortissima. Sono un sognatore e cerco di insegnare il valore dei sogni a mio figlio. Gli sto insegnando a camminare con i piedi per terra ma con lo sguardo in alto, sempre”. Tempi duri per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo e non solo, anche se l’attore parlando del lockdown ha giustamente precisato: “l’ho vissuto da privilegiato, perché ho una casa grande con giardino. Erano due anni che stavo in giro, quindi trascorrere tre mesi “costretto” a stare con mia moglie e mio figlio è stato uno dei regali più belli degli ultimi anni”.

Stefano Fresi: “m i sono messo a dieta e ho perso 27 chili”

Un lockdown sereno quello vissuto da Stefano Fresi che però non nasconde di essere rimasto turbato da quello che accadeva nel mondo. “Questa grande serenità è stata minata profondamente dall’ombra di questo mostro che c’era fuori. Non credo che mi toglierò mai dalla memoria l’immagine dei carri che vanno via da Bergamo: per me ha avuto lo stesso impatto degli attentati alle Torri gemelle” – ha precisato l’attore dalle pagine di Panorama.it che per fortuna ha trovato nella sua casa e nella sua famiglia il porto sicuro.

“In casa ho tirato i remi in barca, ho sentito tanti dischi, sono stato molto con mio figlio ad aiutarlo con la scuola online, ho aiutato mia moglie a incidere il suo prossimo disco. Mi sono messo a dieta e ho perso 27 chili. Non ero costretto ad andare in giro a mangiare per ristoranti, potevo mangiare bene, allenarmi un pochino” – ha poi aggiunto l’attore che dopo il primo lockdown è tornato sul set de “I delitti del BarLume” anche se non nasconde: “è straniante. Provo una tenerezza infinita per la troupe. Noi attori, quanto meno nel momento del ciak, tra “Azione” e “Stop”, siamo senza mascherine. È faticoso. Ed è faticosissimo per le produzioni: non bisogna dimenticare che ora stanno facendo un’opera incredibile, stanno tenendo in piedi famiglie su famiglie. I costi sono altissimi per le produzioni”.



