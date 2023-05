Stefano Oradei è il nuovo fidanzato di Manila Nazzaro?/ Avvistamenti e gossip, lei risponde

Manila Nazzaro, il nuovo compagno è il ballerino Stefano Oradei? Scoppia il gossip

Dopo le dichiarazioni shock fatte da Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro in una diretta su Instagram, è letteralmente scoppiato il gossip sull’ex coppia. Ricordiamo che dopo sei anni d’amore i due si sono detti addio alcuni mesi fa, ma di recente proprio Amoruso ha insinuato che Manila avrebbe iniziato una nuova relazione subito dopo la loro rottura “e forse anche prima”, ha aggiunto. Lorenzo non ha svelato il nome di questo nuovo compagno della sua ex, tuttavia ha dichiarato: “Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti”.

Ebbene, la persona avvistata in molte occasioni insieme a Manila Nazzaro, anche pubblicamente, è Stefano Oradei. Stando a quanto fa sapere Today, Manila e Stefano, noto ex ballerino di Ballando con le stelle, sarebbero stati avvistati in varie occasioni e sempre molto vicini.

Manila Nazzaro fidanzata con Stefano Oradei? Lei smentisce in un’intervista

Stefano e Manila sono stati avvistati “al compleanno di Valeria Marini – una settimana fa – e qualche giorno dopo all’inaugurazione di un locale.”, fa sapere la fonte. Sarebbe inoltre stata colta “la passione che arde tra loro e che farebbero fatica a trattenere in pubblico. Entrambi stanno molto attenti a non commettere errori che possano tradirli, ma allo stesso tempo sarebbe molto facile capire che sono una coppia.”

Eppure lo stesso gossip è stato lanciato a Generazione Z, trasmissione notturna di Rai2, da Monica Setta. Nella puntata del 17 maggio, la conduttrice ha avuto modo di intervistare proprio Manila Nazzaro, alla quale ha fatto notare che “Ci sono delle foto tue con Stefano Oradei” e le ha perciò chiesto se fosse lui il suo nuovo amore. Manila ha però smentito: “Stefano è una persona eccezionale ma è un amico, un’amicizia e basta, assolutamente! Però ti dico che con Stefano e con i miei amici abbiamo iniziato a ballare e fare delle cose molto carine.” le sue parole.

